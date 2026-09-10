Horrible crimen: estudiante Johnny Ulloa tenía ocho disparos y los tobillos fracturados

Johnny Francisco Ulloa Sánchez, de 17 años, fue identificado como el menor encontrado sin vida durante la madrugada del martes 8 de septiembre en una calle de la colonia Venezuela, en Tegucigalpa.
De acuerdo con versiones preliminares, el adolescente habría sido privado de su libertad la noche del lunes 7 de septiembre en la colonia Lomas de Tiloarque, un sector cercano a las colonias Flor del Campo y Venezuela.
Vecinos de la colonia Venezuela manifestaron que aproximadamente a la 1:00 de la madrugada escucharon una ráfaga de disparos. Debido al temor y la inseguridad de la zona, los residentes evitaron salir de sus viviendas en ese momento.
Pocos minutos después, algunos pobladores observaron un cuerpo tendido sobre el pavimento y alertaron a las autoridades. Posteriormente se confirmó que se trataba de Johnny Ulloa, quien había desaparecido horas antes.
Elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se trasladaron hasta el lugar para acordonar la escena, realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento del cuerpo.
Según información de Medicina Forense, el cadáver presentaba señales que serían compatibles con actos de tortura. También se observaron huellas en el cuello y fracturas en los tobillos de ambos pies.
Asimismo, el cuerpo del menor presentaba ocho perforaciones provocadas por proyectiles de arma de fuego. Las autoridades deberán determinar mediante las investigaciones las circunstancias en que se produjo el ataque.
Familiares de Johnny permanecieron en las afueras de la morgue del Ministerio Público mientras esperaban la entrega de sus restos. En ese lugar relataron que el adolescente se encontraba cursando sus estudios de secundaria.
Johnny Ulloa era estudiante del Instituto TSIDKENY Christian School. La institución educativa expresó su pesar por el asesinato del joven y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares. Según la nota de duelo publicada por el centro educativo, el adolescente cursaba el undécimo grado de Bachillerato en Ciencias y Humanidades (BCH).
Las autoridades continúan con las diligencias para determinar qué ocurrió desde su desaparición en Lomas de Tiloarque hasta el momento en que fue encontrado muerto en la colonia Venezuela.
Asimismo, la Policía Nacional mantiene las investigaciones abiertas para establecer el móvil del crimen, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en que Johnny Francisco Ulloa Sánchez perdió la vida.