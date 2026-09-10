Piloto de 80 años y tres de sus familiares mueren al estrellarse su avioneta en Las Bahamas

La Autoridad de Investigación de Accidentes de Aeronaves (AAIA), en Bahamas, dijo este miércoles que trabaja junto a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) en la pesquisa de un accidente de avioneta en el que murieron cuatro miembros de una familia el lunes en el archipiélago atlántico. Imágenes de redes sociales.