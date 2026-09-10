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Hallan muerto a famoso actor de cine para adultos en su apartamento

La muerte del también influencer ha causado tristeza entre sus seguidores

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 08:56 -
  • Redacción La Prensa
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La industria del cince para adultos se encuentra de luto tras la muerte de este reconocido actor y creador de contenido digital.

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El actor de cine para adultos y creador de contenido Lucas Drake, conocido en la industria como LuLu LoveBottom falleció el pasado 7 de septiembre a los 31 años de edad en Los Ángeles, California.
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La noticia ha causado consternación entre sus seguidores y dentro de la comunidad de entretenimiento para adultos.
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Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó a la revista PEOPLE que los servicios de emergencia recibieron una llamada de alerta a las 11:22 de la mañana del mismo día. Según la información proporcionada por las autoridades, los agentes acudieron al lugar "para investigar una muerte" y elaboraron el informe correspondiente.

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La policía precisó que, tras las primeras indagaciones, el caso no fue registrado como sospechoso de homicidio.
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Hasta el momento, las instituciones competentes no han revelado la causa ni la forma oficial de su deceso, por lo que los resultados de los análisis periciales continúan pendientes.
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Horas antes de su fallecimiento, el creador de contenido publicó un último y desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram que encendió las alarmas entre sus allegados y fanáticos: “Te amo y lamento no haber podido llegar hasta el final. Adiós para siempre. Con amor, Lulu”.
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Acompañando la imagen, agregó como pie de fotografía la frase: "He sido herido por última vez por alguien con quien compartí mi corazón". Se sospecha que pudo haber muerto por suicidio.
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Drake mantenía una sólida presencia en las redes sociales. A través de sus perfiles en plataformas como X e Instagram, donde acumulaba una audiencia superior a los 30 mil seguidores, promocionaba activamente su trabajo en OnlyFans, el sitio de suscripción donde generaba material para adultos.
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Las manifestaciones de pesar en las plataformas digitales no se hicieron esperar, mientras el público y los allegados permanecen a la espera de los dictámenes oficiales.
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