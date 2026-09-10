Hallan muerto a famoso actor de cine para adultos en su apartamento

La industria del cince para adultos se encuentra de luto tras la muerte de este reconocido actor y creador de contenido digital.
El actor de cine para adultos y creador de contenido Lucas Drake, conocido en la industria como LuLu LoveBottom falleció el pasado 7 de septiembre a los 31 años de edad en Los Ángeles, California.
La noticia ha causado consternación entre sus seguidores y dentro de la comunidad de entretenimiento para adultos.
Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó a la revista PEOPLE que los servicios de emergencia recibieron una llamada de alerta a las 11:22 de la mañana del mismo día. Según la información proporcionada por las autoridades, los agentes acudieron al lugar "para investigar una muerte" y elaboraron el informe correspondiente.
La policía precisó que, tras las primeras indagaciones, el caso no fue registrado como sospechoso de homicidio.
Hasta el momento, las instituciones competentes no han revelado la causa ni la forma oficial de su deceso, por lo que los resultados de los análisis periciales continúan pendientes.
Horas antes de su fallecimiento, el creador de contenido publicó un último y desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram que encendió las alarmas entre sus allegados y fanáticos: “Te amo y lamento no haber podido llegar hasta el final. Adiós para siempre. Con amor, Lulu”.
Acompañando la imagen, agregó como pie de fotografía la frase: "He sido herido por última vez por alguien con quien compartí mi corazón". Se sospecha que pudo haber muerto por suicidio.
Drake mantenía una sólida presencia en las redes sociales. A través de sus perfiles en plataformas como X e Instagram, donde acumulaba una audiencia superior a los 30 mil seguidores, promocionaba activamente su trabajo en OnlyFans, el sitio de suscripción donde generaba material para adultos.
Las manifestaciones de pesar en las plataformas digitales no se hicieron esperar, mientras el público y los allegados permanecen a la espera de los dictámenes oficiales.