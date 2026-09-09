¿Qué hará Fátima Bosch después de entregar la corona de Miss Universo?

Su reinado como Miss Universo ha sido controversial desde el día de su coronación. Sin embargo, se mantiene como una de las reinas de belleza más populares. Bosch compartió detalles sobre sus próximos pasos y reflexionó recientemente sobre su experiencia en el concurso, sus prioridades y la manera en que planea manejar su vida personal y profesional una vez que concluya su reinado.
Sus declaraciones en el foro “Mujeres que Transforman” donde participó Fátima Bosch con palabras llenas de humor y honestidad, abren una nueva etapa en su carrera y despiertan curiosidad sobre su futuro.
Fátima Bosch revela su plan tras el reinado. El foro se realizó en el Palacio Tecleño, ubicado en la ciudad de Santa Tecla, en El Salvador. Durante su encuentro con la prensa, Fátima Bosch expresó con entusiasmo sus intenciones para después de entregar la corona.
“Estoy muy emocionada porque después de mi reinado quiero meterme más de lleno en el tema de filantropía, que ahorita lo hago, pero no he tenido tanto tiempo como me gustaría”, explicó la modelo.
Bosch compartió que le gustaría consolidar una fundación y dedicar más tiempo a causas sociales.
“Eso es lo que me encantaría poder hacer para ya estar full dedicada a, a eso”, confesó, subrayando que se trata de una responsabilidad que toma con seriedad y para la cual aún desea prepararse más.
En cuanto a su futuro en los medios, fue clara: “En televisión no me veo, la verdad, que yo sé que me lo preguntan mucho”. Aunque reconoció haber recibido propuestas para conducción y telenovelas, descartó por ahora incursionar en la actuación.
“Yo no sé actuar ni esas cosas”, bromeó entre risas, y añadió: “Si tienen un papel de arbusto, yo sería la indicada. Eso sí estaría cool”.
Sobre su vida sentimental, Fátima Bosch aclaró que, en este momento, su prioridad es cumplir con sus compromisos como Miss Universo.
“Ahorita, la verdad que por mi reinado no he tenido la oportunidad de entablar nada sentimentalmente con nadie y sería un error hacerlo porque me quedan cuatro meses en los que tengo que seguir concentrada”, comentó ante los reporteros.
La modelo insistió en que, cuando decida iniciar una relación, será transparente: “El día que yo tenga una relación con alguien, pues es el amor es muy bonito, es algo que no voy a tener que esconder cuando sea alguien que, que me importa, alguien que yo quiera”.
Bosch también reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó su paso por el certamen y la exposición pública. Admitió que al principio sentía inseguridad ante la prensa, pero ahora lo toma con naturalidad:
“Para mí, muchas veces, yo pensaba que cuando preguntaban algo, averiguaban si era verdad o no... pero creo que es algo que ya me he acostumbrado y se me ha quitado ese miedo de, de ser vulnerable y que la gente, pues, me vea tal cual soy”.
Con un tono relajado y directo, la joven dejó claro que su enfoque está en crecer, aprender y rodearse de su familia, sin dejarse afectar por rumores o comentarios negativos.