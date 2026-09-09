Muere querida reina de belleza tras dura enfermedad

El mundo de la moda y los certámenes de belleza está de luto por la muerte de Lucía Sisic, Miss Austria 2024.
La joven, de tan solo 22 años, ha fallecido de manera repentina, según ha comunicado Mission Austria, la organización responsable de los concursos de Miss y Mister Austria.
Sisic mantenía el título de Miss Austria desde 2024, ya que desde entonces no se había celebrado una nueva edición del certamen.
Su muerte ha causado una profunda conmoción entre quienes la conocieron y siguieron su trayectoria. “Con gran conmoción y profundo pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucía Sisic”, señala Mission Austria en una publicación en redes sociales.
La organización recuerda a la joven como “una joven maravillosa” y traslada sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. “Querida Lucía, siempre formarás parte de nuestra familia de Miss Austria. Descansa en paz”, concluye el mensaje con el que la entidad confirma la triste noticia.
Esta enfermedad le había obligado a pasar por quirófano en numerosas ocasiones a lo largo de su vida y, según medios austriacos como Die Presse, Oe24 y Kronen Zeitung, llegó a someterse al menos a siete operaciones cardíacas.
Precisamente, la modelo había hablado públicamente de su estado de salud en varias ocasiones. La última intervención habría tenido lugar durante el invierno de 2025.
Tras superar aquella operación, Sisic compartió su alivio en redes sociales: “Ya tengo también mi séptima operación superada y estoy encantada de poder tomarme un descanso, con suerte por varios años”.
Su muerte ha llenado de luto el mundo de la belleza y muchos lamentan su fallecimiento.