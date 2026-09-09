899 kilos y L170 millones: así fue el decomiso que dejó cinco detenidos en La Mosquitia

Un juez dictó detención judicial contra cinco hombres capturados en alta mar, en las costas de Gracias a Dios, durante una operación antidrogas en la que fueron asegurados 899 kilos de supuesta cocaína, valorados preliminarmente en unos 170 millones de lempiras.
La medida fue decretada después de que los cinco detenidos comparecieran en la audiencia de declaración de imputado ante los tribunales de Criminal Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, según la información proporcionada por las autoridades.
Los sospechosos son Aníbal Garrido Contreras, Dalver Córdoba Castro, John Jader Díaz Altamiranda y Rosdy Eduardo Jiménez Fuentes, todos de nacionalidad colombiana. También fue detenido el hondureño Florencio Gómez Pincian.
La captura se produjo durante un operativo marítimo desarrollado en aguas del departamento de Gracias a Dios, como parte de las acciones de las autoridades hondureñas contra el traslado de drogas mediante rutas marítimas.
Durante la operación fueron asegurados 36 fardos que contenían la sustancia que preliminarmente ha sido identificada como supuesta cocaína. El cargamento alcanzó un peso total de 899 kilogramos.
Además de la droga, las autoridades decomisaron una embarcación pesquera tipo go fast denominada “La Chinita”, que habría sido utilizada para movilizar el cargamento por las aguas de La Mosquitia.
El operativo contó con la participación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), con apoyo de unidades de la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea.
De acuerdo con la estimación proporcionada por las autoridades, los 899 kilos de supuesta cocaína tendrían un valor aproximado de 6,293,000 dólares, equivalentes a unos 170 millones de lempiras.
La Sección Antidrogas de la Fescco informó que presentará un requerimiento fiscal por el delito de tráfico de drogas agravado contra los cinco detenidos.
Tras la audiencia de declaración de imputado, el juez resolvió imponerles la medida de detención judicial. Posteriormente, los cinco hombres fueron trasladados bajo custodia policial hacia la Penitenciaría Nacional de Máxima Seguridad, donde permanecerán mientras avanza el proceso.
Las investigaciones buscan establecer además la procedencia del cargamento, su destino y la posible participación de los detenidos en el traslado de la droga por las rutas marítimas de Honduras.
Gracias a Dios es considerado por las autoridades como un punto estratégico dentro de las rutas marítimas utilizadas para intentar movilizar cargamentos de droga. Por ello, los cuerpos de seguridad mantienen operaciones de vigilancia en sus aguas.
El caso continuará en los tribunales mientras el Ministerio Público presenta los elementos de prueba correspondientes. Los cinco detenidos mantienen su condición de imputados mientras se desarrolla el proceso judicial y se determina su responsabilidad conforme a la ley.