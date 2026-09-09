Hallan muerta a jovencita en baño de su abuela; su esposo militar fue detenido

La muerte de Larissa Cruz Morata, de 29 años, ha causado conmoción en Brasil, luego de que fuera encontrada sin vida en el baño de su vivienda, en la región metropolitana de São Paulo.
El caso ha despertado numerosas interrogantes y permanece bajo investigación de las autoridades, que buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.
De acuerdo con los primeros reportes sobre el caso, el cuerpo de la joven fue localizado el domingo 6 de septiembre dentro de su residencia. En el lugar también fue encontrada un arma de fuego debajo de su cuerpo, la cual, según las investigaciones preliminares, pertenecía a su esposo, Vinícius Costa Silva, un policía militar en activo.
La presencia del arma y otros elementos encontrados en la escena llevaron a las autoridades a considerar el caso como una muerte sospechosa. Entre los objetos localizados se mencionan un cargador, una funda, municiones y un casquillo percutido, elementos que fueron incorporados a la investigación para determinar qué sucedió antes y durante la muerte de Larissa.
El esposo de la joven fue posteriormente detenido por las autoridades. Su arresto ocurrió durante el funeral de Larissa, en medio de un escenario de dolor y conmoción para sus familiares y allegados.
Uno de los testimonios que ha cobrado relevancia en la investigación es el de la abuela de la joven, María Aparecida Morata, quien habría señalado al esposo como presunto responsable de la muerte. La familiar manifestó su desacuerdo con la posibilidad de que Larissa hubiera decidido quitarse la vida y aseguró que la joven tenía planes para su futuro.
Según el relato de la familia difundido tras el fallecimiento, Larissa no estaría atravesando una situación que hiciera pensar a sus allegados en una decisión de este tipo. Por ello, sus familiares han pedido que el caso sea investigado a profundidad y que se conozca la verdad sobre lo ocurrido dentro de la vivienda.
La principal incógnita para los investigadores es establecer cómo se produjo exactamente la muerte de la joven y determinar si se trató de un suicidio, un accidente o si hubo intervención de otra persona.
Mientras avanzan las investigaciones, familiares y allegados de Larissa han expresado su consternación y han insistido en la necesidad de esclarecer completamente las circunstancias de su muerte.
Las autoridades deberán determinar ahora si los elementos encontrados en el baño son compatibles con la versión que inicialmente se manejó sobre el fallecimiento o si existen evidencias que apunten hacia otra hipótesis.