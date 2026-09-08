En 170 millones de lempiras está valorada la droga decomisada en Gracias a Dios

La droga decomisada por la Fesccco y la Atic, con apoyo de la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea, está valorada en 6,293,000 dólares, equivalentes a unos 170 millones de lempiras.
Durante una operación antidrogas en las costas de Gracias a Dios decomisaron 899 kilos de cocaína.
La droga estaba distribuida en 36 fardos, que fueron asegurados durante el operativo desarrollado en aguas del departamento de Gracias a Dios, como parte de las acciones contra el tráfico de drogas por las rutas marítimas.
Además del decomiso de la supuesta cocaína, las autoridades aseguraron una lancha pesquera tipo go fast denominada “La Chinita”, que habría sido utilizada para el traslado del cargamento.
El operativo se desarrolló en las costas de Gracias a Dios, una zona utilizada dentro de las rutas marítimas por las que organizaciones dedicadas al narcotráfico intentan movilizar cargamentos de droga.
Como resultado de la acción fueron capturados Anival Garrido Contreras, Dalver Córdoba Castro, John Jader Días Altamiranda y Rosdy Eduardo Jiménez Fuentes, todos de nacionalidad colombiana.
También fue detenido Florencio Gómez Pincian, de nacionalidad hondureña. Los cinco sospechosos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso establecido por la legislación hondureña.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el cargamento asegurado tiene un valor monetario estimado de 6.293 millones de dólares, una cifra que representa aproximadamente 170 millones de lempiras.
El monto corresponde a una estimación realizada sobre los 899 kilos de supuesta cocaína decomisados durante la operación. La evidencia será sometida a los procedimientos correspondientes para establecer legalmente su naturaleza y continuar con el proceso judicial.
La Sección Antidrogas de la Fescco informó que presentará requerimiento fiscal por el delito de tráfico de drogas agravado contra los cinco detenidos.
La operación forma parte de las acciones que desarrollan las autoridades hondureñas para detectar y frenar el traslado de cargamentos de droga mediante embarcaciones en las aguas del país.
La operación fue ejecutada por las instituciones de seguridad en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, con participación de unidades de la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea.