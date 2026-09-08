¿Quién mató y por qué a Kimberly Murillo? Esto dice la DPI sobre el caso en La Ceiba

Kimberly Dayana Murillo (de 28 años), quien laboraba en una empresa de cruceros internacionales, fue asesinada la madrugada del domingo 6 de septiembre en el sector del Paseo de los Ceibeños, en La Ceiba, Atlántida.
El crimen ocurrió cuando la joven departía con una amiga frente a la playa. Según la Policía, un hombre a bordo de una motocicleta llegó directamente a apuntar con su arma a Murillo, quien, en un intento por huir del ataque, salió corriendo. Sin embargo, el sujeto la siguió y le disparó en cuatro ocasiones hasta matarla.
Luego del crimen, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) empezó con las diligencias del caso para dar con el paradero del responsable del ataque. En la escena del crimen encontraron las sillas en las que Kimberly y su amiga descansaban, además casquillos de bala.
Al lugar también llegaron familiares y conocidos de la joven para exigir respuestas y que su muerte no quede en la impunidad. El lunes 7 de septiembre, Rolando Ponce Canales, director de la DPI, dijo que los investigadores manejaban dos hipótesis sobre lo que pudo haber provocado el asesinato de Kimberly Dayana.
Ponce Canales manifestó que una de las líneas de investigación apunta a que Murillo habría sido asesinada por problemas personales. La segunda hipótesis tendría que ver con conflictos sentimentales. En esta última, el jefe policial no especificó si se trataría de la pareja actual o de una expareja de la joven.
El jefe de la DPI manifestó, además, que el caso tiene avances significativos y que uno de ellos, aseguró, sin entrar en detalles, es que ya tienen perfilada a una persona sospechosa de haber participado en el crimen de la joven.
“En este caso ya tenemos individualizada e identificada a una persona involucrada en el crimen y tenemos dos hipótesis: enemistades personales y asuntos pasionales. La más fuerte es por asuntos pasionales”, dijo el jefe de la DPI, quien añadió que, por la dinámica del hecho, el ataque fue “directo y programado”.
La muerte de Kimberly Dayana Murillo ha conmocionado a sus parientes y amigos, quienes exigen justicia. Según informaron sus cercanos, ella estaba en el país porque disfrutaba de días de vacaciones; sin embargo, esta semana se embarcaría de nuevo.
Aunque el jefe de la DPI dijo la mañana del lunes 7 de septiembre que los equipos que investigan el asesinato de Kimberly ya tenían perfilado a su atacante, hasta la tarde de este martes no se reporta su captura.
El crimen de Murillo ocurrió casi a la orilla de la playa, frente al parqueo de la zona turística, en el sector conocido como Paseo de los ceibeños.
La joven, quien residía en la colonia Club de Leones de La Ceiba, era amante de los viajes y aprovechaba sus redes sociales para mostrar los lugares que su trabajo le permitía conocer.