¿Quién mató y por qué a Kimberly Murillo? Esto dice la DPI sobre el caso en La Ceiba

El crimen ocurrió cuando la joven departía con una amiga frente a la playa. Según la Policía, un hombre a bordo de una motocicleta llegó directamente a apuntar con su arma a Murillo, quien, en un intento por huir del ataque, salió corriendo. Sin embargo, el sujeto la siguió y le disparó en cuatro ocasiones hasta matarla.