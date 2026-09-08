Vinicius castigado, futbolista con problemas circulatorios y hondureña enamora

Las imágenes más curiosas que dejó el inicio de la fase de liga de la UEFA Champions League, la mejor competición de clubes de Europa.
En el estadio Santiago Bernabéu, se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de Nepal y China fallecidas por una riada.
El Real Madrid comenzó con el pie derecho su camino en una nueva edición de la UEFA Champions League. El conjunto merengue se impuso 2-1 al Inter de Milán en un partidazo disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, donde los aficionados disfrutaron de un encuentro intenso y cargado de emociones.
El 11 titular del Inter de Milán que enfrentó al Real Madrid por la Liga de Campeones de Europa.
Mbappé presumió con la afición el trofeo como máximo goleador en la Liga de Campeones de la temporada pasada
La hondureña Carolina Lanza cautivó en el estadio Santiago Bernabéu ya que presenció en directo el partido Real Madrid vs Inter de Milán.
José Mourinho se saludó con Chivu, DT del Inter.
Y para no perder la sana costumbre, Kylian Mbappé marcó el primer gol de la nueva temporada de Champions League. Kiki aprovechó un error de la defrensa de Inter para marcar el primero.
Baile de Mbappé tras marcar su gol.
Federico Valverde marcó para el Real Madrid tras un gran error del portero del Inter. Fue el segundo del partido cuando el rival era mejor.
El uruguayo Fede Valverde festejando su gol en el Real Madrid vs Inter de Milán.
Bellingham protagonizó una increíble falla en el inicio del segundo tiempo.
Jude Bellingham lamentando su increíble falla.
El defensa del Real Madrid, Dean Huijsen disputa el balón ante el delantero argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez
Enfado de Lautaro Martínez contra jugadores del Real Madrid.-
Vinicius tuvo un gris partido y la afición del Santiago Bernabéu no le perdonó.
Mourinho trató de darle ánimos a Vinicius tras ver como el madridismo le silbó.
Susto: Konstantinos Karetsas tuvo que abandonar el campo debido a problemas circulatorios durante el Dortmund vs Villarreal por la Liga de Campeones de Europa.
El jugador del Dortmund fue trasladado de emergencia al hospital. El equipo informó que se encuentra estable.
Betis dio la sorpresa tras vencer 3-2 al Lille en un resultado sorprendente.
Ethan Mbappé, hermano de Kylian, fue expulsado en el Lille vs Betis y se marchó con lágrimas.
Erling Haaland fue la figura en la victoria 2-0 del Manchester City ante Porto. El noruego marcó los dos goles a favor de los ingleses.
El hondureño Kervin Arriaga hizo su debut en la Champions League: Ingresó a los 90 minutos en la victoria de 1-0 del AEK ante LASK.