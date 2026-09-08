Omoa, destino de playas, historia y naturaleza en el Feriado Morazánico 2026

Chachahuala: Este es un hotel con cabañas rústicas de dos niveles, piscinas y un ambiente natural alejado de la ciudad. Su ubicación está en una zona bastante privilegiada, lo que permite disfrutar de la calma de la laguna y el oleaje del mar. En este lugar se puede disfrutar de sus piscinas, hacer kayak, ya que está cerca de la laguna, y relajarse en la playa, ubicada a entre tres y cinco minutos caminando. También se puede descansar en las hamacas, organizar partidos amistosos en sus áreas destinadas para voleibol y fútbol y, por la noche, reunirse para realizar fogatas.