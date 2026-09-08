Cortes de energía de este miércoles 9 de septiembre en varias zonas de Honduras

Tegucigalpa, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Olanchito, Nacaome, Santa Cruz de Yojoa, Las Vegas, Villanueva y Tela tendrán interrupciones programadas del servicio eléctrico este miércoles 9 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento, ejecución de proyectos y desmontaje de equipos.
En San Pedro Sula, el circuito BER-L202 tendrá una interrupción de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde por la ejecución de un proyecto en el Hospital Murillo, según el aviso incluido en la programación.
En Puerto Cortés, el circuito MA5-L356 permanecerá fuera de servicio de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde por trabajos de mantenimiento general en el circuito de la subestación Masca.
La interrupción en Puerto Cortés abarcará numerosos sectores, entre ellos Brisas del Atlántico, Brisas de Tramade, colonia Episcopal, Chile Abajo, Chile Arriba, Brisas del Chile y La 46.
También se incluyen colonias como Los Laureles, 1 de Abril, Banderas III, Fraternidad, 18 de Noviembre, 30 de Mayo, San Roque, Nueva Campana, La Arrocera y 6 de Mayo.Entre los puntos que figuran en la programación están el peaje de Puerto Cortés, las gasolineras Texaco y Uno, oficinas de Tránsito, el cementerio Caridad del Cobre, la Terminal de Contenedores Dole y distintos planteles y establecimientos comerciales.
En sectores de Olanchón se programó otro corte de energía de 9:05 de la mañana a 3:05 de la tarde. Los trabajos corresponden al mantenimiento general del circuito CHI-L362 de la subestación Chichicaste.
La interrupción abarcará zonas como Las Delicias, Proyecto Patuca III, Campamento Patuca III, Las Colinas, El Porvenir, La Alianza, Arenas Blancas, Poncaya y Palestina.
También resultarán afectados sectores de Río Blanco, Catacamas, entre ellos Los Lirios, Zapote Verde, Las Marías, La Unión, Campamento Viejo, Campamento Nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita y Minas de Oro.
En Nacaome, Valle, el circuito CHS-L307 tendrá trabajos de desmontaje de equipo de regulación de 8:10 de la mañana a 11:10 de la noche, de acuerdo con la programación.
Entre los lugares incluidos están los barrios El Jardín, Santa María, El Rosario, San José, María Auxiliadora, El Centro y El Calvario, además de la zona de la colonia La Rotaria y Juan Pablo David.
El aviso también contempla instalaciones y servicios como Diálisis de Honduras, Clínica San José, los juzgados de Nacaome, la Casa de la Cultura, la estación de Bomberos, Hondutel, el parque central y la planta de tratamiento de agua de Cerna.
En Santa Cruz de Yojoa y Santa Bárbara habrá una interrupción de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde por mantenimiento general del circuito CRL-1302, perteneciente a la subestación Canaveral.
La suspensión comprenderá comunidades como El Mochito, El Ponciano, El Palmar, Buena Vista, El Aguaje, El Carreto, Góngora, El Águila, La Ruda y El Encinal, además de sectores de San Pedro Zacapa y Mojarras.T
También figuran comunidades de Concepción Sur, San Francisco de Ojuera y Ceguaca, entre ellas Nueva Esperanza, Los Nuevos Achotes, El Playón, La Isla, Peña Blanca, San Antonio de Chichuitepeque, La Sabana, El Zapotal y el casco urbano de Ceguaca.
En Villanueva, Cortés, el circuito VNU-L391 será sometido a mantenimiento general de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde. La interrupción alcanzará colonias, residenciales y sectores industriales del municipio.
Entre los sectores mencionados están Villa Real, Las Canadá, La Joya, Dos Caminos, Santa Fe, Gracias a Dios, El Renacer, Colinas de Suiza, Shalom, Monte Sinaí, El Milagro y Camino Real.
En Las Vegas, Santa Bárbara, el circuito CRL-L302 tendrá mantenimiento general de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.
El aviso contempla el casco urbano y comunidades como El Mochito, Los Naranjos, Bijao, Quelepa, Cedral, San José de los Andes y Las Marías.
En Tela, Atlántida, el circuito TEL-L3 tendrá mantenimiento de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, afectando sectores como San Alejo, barrio El Paraíso, colonia 4 de Enero, complejo Pelican, colonia Municipal, Flores del Paraíso, Murillo, Nuevo San Juan, San Juan y Tornabé.
Para el Distrito Central también se programó una interrupción de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en el circuito SFE-L230, con afectaciones en sectores de residenciales y colonias.
Entre ellas Las Uvas, Los Hidalgos, Santa Cruz, Cataluña, San José, Torocagua, Santa Fe, La Independencia, Las Mercedes, San Cristóbal, 3 de Mayo, Las Ayestas, Francisco Morazán y La Trinidad.
EEl mantenimiento general del circuito CHI-L362 provocará la suspensión del servicio eléctrico este miércoles en varios sectores de Olancho, de 9:05 a.m. a 3:05 p.m.