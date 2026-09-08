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Cortes de energía de este miércoles 9 de septiembre en varias zonas de Honduras

San Pedro Sula, Puerto Cortés, Olanchito, Nacaome, Santa Cruz de Yojoa, Las Vegas, Villanueva y Tela tendrán cortes de energía este miércoles 9 de septiembre.

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 14:22 -
  • Redacción La Prensa
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Tegucigalpa, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Olanchito, Nacaome, Santa Cruz de Yojoa, Las Vegas, Villanueva y Tela tendrán interrupciones programadas del servicio eléctrico este miércoles 9 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento, ejecución de proyectos y desmontaje de equipos.
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En San Pedro Sula, el circuito BER-L202 tendrá una interrupción de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde por la ejecución de un proyecto en el Hospital Murillo, según el aviso incluido en la programación.
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En Puerto Cortés, el circuito MA5-L356 permanecerá fuera de servicio de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde por trabajos de mantenimiento general en el circuito de la subestación Masca.

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La interrupción en Puerto Cortés abarcará numerosos sectores, entre ellos Brisas del Atlántico, Brisas de Tramade, colonia Episcopal, Chile Abajo, Chile Arriba, Brisas del Chile y La 46.
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También se incluyen colonias como Los Laureles, 1 de Abril, Banderas III, Fraternidad, 18 de Noviembre, 30 de Mayo, San Roque, Nueva Campana, La Arrocera y 6 de Mayo.Entre los puntos que figuran en la programación están el peaje de Puerto Cortés, las gasolineras Texaco y Uno, oficinas de Tránsito, el cementerio Caridad del Cobre, la Terminal de Contenedores Dole y distintos planteles y establecimientos comerciales.
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En sectores de Olanchón se programó otro corte de energía de 9:05 de la mañana a 3:05 de la tarde. Los trabajos corresponden al mantenimiento general del circuito CHI-L362 de la subestación Chichicaste.
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La interrupción abarcará zonas como Las Delicias, Proyecto Patuca III, Campamento Patuca III, Las Colinas, El Porvenir, La Alianza, Arenas Blancas, Poncaya y Palestina.
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También resultarán afectados sectores de Río Blanco, Catacamas, entre ellos Los Lirios, Zapote Verde, Las Marías, La Unión, Campamento Viejo, Campamento Nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita y Minas de Oro.
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En Nacaome, Valle, el circuito CHS-L307 tendrá trabajos de desmontaje de equipo de regulación de 8:10 de la mañana a 11:10 de la noche, de acuerdo con la programación.
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Entre los lugares incluidos están los barrios El Jardín, Santa María, El Rosario, San José, María Auxiliadora, El Centro y El Calvario, además de la zona de la colonia La Rotaria y Juan Pablo David.

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El aviso también contempla instalaciones y servicios como Diálisis de Honduras, Clínica San José, los juzgados de Nacaome, la Casa de la Cultura, la estación de Bomberos, Hondutel, el parque central y la planta de tratamiento de agua de Cerna.
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En Santa Cruz de Yojoa y Santa Bárbara habrá una interrupción de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde por mantenimiento general del circuito CRL-1302, perteneciente a la subestación Canaveral.
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La suspensión comprenderá comunidades como El Mochito, El Ponciano, El Palmar, Buena Vista, El Aguaje, El Carreto, Góngora, El Águila, La Ruda y El Encinal, además de sectores de San Pedro Zacapa y Mojarras.T
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También figuran comunidades de Concepción Sur, San Francisco de Ojuera y Ceguaca, entre ellas Nueva Esperanza, Los Nuevos Achotes, El Playón, La Isla, Peña Blanca, San Antonio de Chichuitepeque, La Sabana, El Zapotal y el casco urbano de Ceguaca.
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En Villanueva, Cortés, el circuito VNU-L391 será sometido a mantenimiento general de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde. La interrupción alcanzará colonias, residenciales y sectores industriales del municipio.
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Entre los sectores mencionados están Villa Real, Las Canadá, La Joya, Dos Caminos, Santa Fe, Gracias a Dios, El Renacer, Colinas de Suiza, Shalom, Monte Sinaí, El Milagro y Camino Real.

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En Las Vegas, Santa Bárbara, el circuito CRL-L302 tendrá mantenimiento general de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.
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El aviso contempla el casco urbano y comunidades como El Mochito, Los Naranjos, Bijao, Quelepa, Cedral, San José de los Andes y Las Marías.
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En Tela, Atlántida, el circuito TEL-L3 tendrá mantenimiento de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, afectando sectores como San Alejo, barrio El Paraíso, colonia 4 de Enero, complejo Pelican, colonia Municipal, Flores del Paraíso, Murillo, Nuevo San Juan, San Juan y Tornabé.
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Para el Distrito Central también se programó una interrupción de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en el circuito SFE-L230, con afectaciones en sectores de residenciales y colonias.
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Entre ellas Las Uvas, Los Hidalgos, Santa Cruz, Cataluña, San José, Torocagua, Santa Fe, La Independencia, Las Mercedes, San Cristóbal, 3 de Mayo, Las Ayestas, Francisco Morazán y La Trinidad.
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EEl mantenimiento general del circuito CHI-L362 provocará la suspensión del servicio eléctrico este miércoles en varios sectores de Olancho, de 9:05 a.m. a 3:05 p.m.
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