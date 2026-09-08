Cortes de energía de este miércoles 9 de septiembre en varias zonas de Honduras

También se incluyen colonias como Los Laureles, 1 de Abril, Banderas III, Fraternidad, 18 de Noviembre, 30 de Mayo, San Roque, Nueva Campana, La Arrocera y 6 de Mayo.Entre los puntos que figuran en la programación están el peaje de Puerto Cortés, las gasolineras Texaco y Uno, oficinas de Tránsito, el cementerio Caridad del Cobre, la Terminal de Contenedores Dole y distintos planteles y establecimientos comerciales.