Secuestraban a mujeres en taxis y las llevaban al cajero: así fue la caída de “Los Vampis” en TGU

Un juez dictó este miércoles auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra dos presuntos integrantes de la banda “Los Vampis”, señalados por su supuesta participación en casos de secuestro agravado y robo con violencia o intimidación contra usuarios del transporte público en Tegucigalpa.
Los procesados son Jonathan Eduardo Aguilar Girón, alias “El Gemelo”, de 35 años, y Edy José Salgado Morales, conocido como “Estupiñán”, de 32 años, quienes fueron capturados por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS).
De acuerdo con la investigación policial, ambos formarían parte de una estructura que presuntamente escogía a sus víctimas, principalmente mujeres que utilizaban el servicio de taxi para movilizarse por distintos sectores de la capital.
Las pesquisas señalan que los sospechosos se habrían aprovechado de la confianza de las víctimas en el transporte para someterlas y trasladarlas contra su voluntad hacia diferentes lugares de Tegucigalpa.
Una vez que las mujeres estaban bajo su control, presuntamente las despojaban de sus pertenencias y las obligaban a proporcionar información relacionada con sus cuentas bancarias y accesos a servicios de banca en línea.
Según el expediente, los integrantes de la estructura también habrían utilizado las cuentas de las víctimas para realizar operaciones financieras y retirar dinero en cajeros automáticos.
A Jonathan Eduardo Aguilar Girón, alias “El Gemelo”, los investigadores le atribuyen presuntamente la función de conducir o trasladar a las víctimas y posteriormente efectuar retiros de dinero u otras transacciones mediante cajeros y plataformas de banca electrónica.
En el caso de Edy José Salgado Morales, alias “Estupiñán”, las autoridades le atribuyen una presunta participación directa en las agresiones contra algunas de las víctimas, incluidos abusos sexuales, de acuerdo con el informe presentado durante el proceso.
La investigación sostiene que la estructura habría realizado una selección previa de sus posibles víctimas y aprovechado el servicio de transporte para acercarse a ellas y posteriormente ejecutar los ataques.
Las acusaciones fueron planteadas en perjuicio de dos testigos protegidos, cuyos nombres permanecen bajo códigos reservados dentro del expediente judicial, debido a la naturaleza de los hechos investigados.
Durante la audiencia inicial, el juez del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolvió dictar auto de formal procesamiento contra Aguilar Girón y Salgado Morales por los delitos imputados.
Como medida cautelar, el juez ordenó la prisión preventiva, contemplada en el artículo 173, numeral 3, del Código Procesal Penal. Ambos procesados deberán cumplir esta medida en el Centro Penitenciario de Támara mientras continúa el proceso judicial.