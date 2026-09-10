Rostros de los hispanos que murieron al estrellarse avión de Amazon en Miami

Cinco personas perdieron la vida y otras cinco resultaron heridas luego de que un avión de carga de Amazon se saliera de la pista mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, y terminara impactando varios vehículos.
Entre las víctimas mortales se encuentran Rolando Alemán León, de 55 años; Joel Rodríguez Naranjo ( 53); Julio C. Pineda (75); Carlos Acosta Fajardo (53); y Abierquis Reyes Quevedo (47). Todos viajaban en una furgoneta cuando fueron sorprendidos por el siniestro.
De acuerdo con la información, las víctimas regresaban a sus hogares después de una agotadora jornada laboral. La tragedia interrumpió de forma repentina sus vidas y dejó a sus familias enfrentando una pérdida inesperada.
El accidente ocurrió el domingo cuando el avión de carga, un Boeing 767-300 operado por la compañía 21 Air, se salió de la pista 30 durante las maniobras de aterrizaje en el aeropuerto de Miami.
La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, explicó el lunes que la aeronave chocó inicialmente contra varios equipos de navegación y posteriormente impactó una furgoneta Ford Econoline blanca, modelo 2012.
El vehículo pertenecía a Professional Ocean Service Corporation, una empresa de limpieza subcontratada por aerolíneas, y en su interior viajaban siete personas. El impacto provocó la muerte de cinco de sus ocupantes y dejó heridas a otras personas.
Tras golpear la furgoneta, el avión atravesó una valla perimetral del aeropuerto y terminó impactando contra un Toyota Corolla Cross LE que circulaba por la avenida Northwest 67th. Posteriormente, chocó contra otra valla que separaba una zona donde se encontraban estacionados robotaxis de Tesla.
Además de los cinco fallecidos, Eugenio Corredor, de 79 años; Ridoel Averhoff Díaz y Roosevelt Sebastián Perdomo Torres resultaron con heridas de gravedad y permanecen en estado crítico. Jaime Felipe Silva Molina y Joseph Carol sufrieron lesiones consideradas leves.
La aeronave había despegado desde San Juan, Puerto Rico, y se encontraba realizando su tercer vuelo del día. Antes de regresar a Miami, había cubierto las rutas entre Cincinnati y Miami, Miami y San Juan, y finalmente San Juan y Miami.
Mientras avanzan las investigaciones, la NTSB confirmó que la caja negra del avión ya fue recuperada y será trasladada a las oficinas de la agencia para su análisis. Los investigadores esperan obtener de ese dispositivo información que permita determinar qué ocurrió durante el aterrizaje.
La investigación busca establecer las causas exactas por las que el avión se salió de la pista y terminó involucrado en la cadena de impactos. Las autoridades también mantienen bajo revisión las condiciones de la aeronave y las circunstancias del aterrizaje para esclarecer el accidente.
Fotografía de una de las víctimas mortales al estrellarse avión de Amazon con una furgoneta en Miami.
Otra de las víctimas mortales al estrellarse avión de Amazon con una furgoneta en Miami.
La tercera víctima mortal al estrellarse avión de Amazon con una furgoneta en el Aeropuerto Internacional de Miami.
La cuarta víctima mortal al estrellarse avión de Amazon con una furgoneta en Miami, Florida.