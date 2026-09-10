Video brutal del momento en que matan a los hermanos Cuesta en Copán

Dos hermanos fueron asesinados a balazos en las últimas horas en el sector de El Campamento, Santa Rita, Copán, en el occidente de Honduras.
Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Lito y Miguel Cuesta, quienes habrían sido atacados por sujetos armados cuando se encontraban en las inmediaciones de un negocio de la zona.
Una cámara de seguridad instalada en el sitio del doble ataque mortal registró las imágenes del hecho. En primera instancia, se observa a varios hombres afuera de un establecimiento. Es cuando llega otro sujeto, armado, y cruza algunas palabras con la primera víctima (camiseta azul en la imagen).
Ante la presencia de otros dos hombres, que están a escasos metros de distancia, el atacante dispara contra uno de los hermanos Cuesta. En el lugar había varios vehículos estacionados.
La víctima cae al suelo mientras el tirador continúa descargando el arma. Los testigos temen e intentan alejarse de la escena, mientras Cuesta continúa recibiendo balazos.
El victimario se acerca al cuerpo aún con vida de Cuesta y continúa disparándole en el pecho y la cabeza. Es cuando, a unos 15 metros, se observa a dos hombres más acercarse al sitio del ataque.
Después de dispararle a la primera víctima, el hombre, quien viste camiseta gris y porta gorra negra, se gira y camina en dirección hacia otros dos hombres, quienes caminan por la carretera CA-4,
Es entonces cuando, al acercarse aún más, apunta y dispara contra la segunda víctima, mientras el otro hombre observa, sin interferir.
Le dispara en varias ocasiones mientras el otro hombre intenta evitarlo, sin éxito. La víctima intenta escapar, pero los disparos lo alcanzan y el tirador continúa acercándose.
Por último, el atacante desaparece de la imagen mientras el tercer hombre lo persigue. Los hermanos Cuesta fueron sepultados ayer en esa zona occidental. Se desconoce cuál sería el móvil del doble crimen y no se reportan detenciones.