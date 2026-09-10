Caso Óscar “Pescado” Bonilla vuelve a tomar fuerza: esto ha pasado con el exfutbolista hondureño

Nuevos detalles se conocen sobre el caso del exfutbolista hondureño Óscar “Pescado” Bonilla, quien fue condenado por tráfico de drogas agravado. ¿Cuándo podría recuperar su libertad? Estos son los detalles de su situación actual.
El caso del exfutbolista hondureño Óscar “Pescado” Bonilla volvió a estar en el foco de atención durante la última semana, luego de que surgieran nuevos movimientos relacionados con la investigación que terminó con su condena a prisión hace más de dos años.
El exfutbolista hondureño Óscar “Pescado” Bonilla fue capturado el 27 de enero de 2024 en Tela, Atlántida, durante un operativo desarrollado en el marco de las investigaciones contra la estructura criminal denominada “Los Halcones”.
El exfutbolista fue acusado por el Ministerio Público por los delitos de tráfico de drogas agravado y tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido.
La acusación contra Bonilla surgió en el marco de la Operación “Los Halcones”, ejecutada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) el 29 de septiembre de 2023 en los departamentos de Atlántida y Gracias a Dios.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, Bonilla era señalado como el presunto líder de una estructura dedicada al narcotráfico que operaba en diferentes zonas del país.
Según el expediente judicial, la organización presuntamente recibía cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica, los cuales eran transportados mediante lanchas rápidas a través de aguas del Caribe.
Las autoridades señalaron que la droga era ocultada en distintos puntos de La Mosquitia para posteriormente ser trasladada por vía marítima hacia los departamentos de Atlántida y Cortés.
Desde esos departamentos, los cargamentos presuntamente eran trasladados por vía terrestre hacia el occidente de Honduras, con destino final en la frontera con Guatemala.
En el marco de las investigaciones contra la estructura “Los Halcones”, las autoridades reportaron el decomiso de 622 kilos de cocaína, además de vehículos, embarcaciones y varias propiedades presuntamente vinculadas a las actividades de la organización.
Tras su captura, Bonilla fue enviado inicialmente al centro penal de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán, mientras avanzaba el proceso judicial.
Tras su captura, Bonilla fue trasladado inicialmente al centro penal de Siria, ubicado en El Porvenir, Francisco Morazán, donde permaneció mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.
El 2 de febrero de 2024, un juez dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra el exfutbolista por los delitos que se le imputaban.
Sin embargo, el proceso judicial concluyó mediante un procedimiento abreviado, en el que Bonilla aceptó su culpabilidad por el delito de tráfico de drogas agravado.
El 31 de julio de 2024, el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción lo condenó a 11 años y tres meses de prisión.
Aunque inicialmente también enfrentaba una acusación por tenencia ilegal de arma de fuego, el tribunal dictó sobreseimiento definitivo por ese delito, por lo que la condena quedó relacionada con el tráfico de drogas agravado.
Al conocerse la sentencia, el propio Bonilla manifestó que consideraba justa la decisión y reconoció que debía pagar por el error cometido.
Tomando en cuenta su detención el 27 de enero de 2024 y la condena de 11 años y 3 meses de prisión (135 meses) emitida el 31 de julio de 2024, la fecha exacta en que completaría la totalidad de su condena sería a finales de abril de 2035.
Cabe destacar que bajo la legislación penal hondureña, existen beneficios penintenciarios que podrían reducir su tiempo efectivo en prisión.
El caso volvió a estar en el foco de atención durante los últimos días luego de que un hombre de 51 años, señalado como presunto integrante de la estructura “Los Halcones”, fuera capturado en Puerto Lempira y posteriormente trasladado a Tegucigalpa. El detenido tenía una orden de captura pendiente por el delito de tráfico de drogas agravado.
La captura, realizada en septiembre de 2026, demuestra que más de dos años después de la sentencia contra Bonilla todavía existen personas vinculadas a la investigación que continúan siendo buscadas y llevadas ante la justicia.
Actualmente, el exfutbolista hondureño cumple su condena en la Penitenciaría Nacional de Támara, donde permanece privado de libertad.