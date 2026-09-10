Los detalles detrás del crimen de Alfredo Villatoro y quiénes fueron condenados

El periodista hondureño Ángel Alfredo Villatoro fue secuestrado el 9 de mayo de 2012, cuando se dirigía a su trabajo en Tegucigalpa, capital de Honduras.
Villatoro era una de las voces reconocidas de la radio en Honduras y se desempeñaba como coordinador de noticias de HRN, además de conducir el programa informativo Diario Matutino.
La madrugada del 9 de mayo, el periodista salió de su vivienda rumbo a las instalaciones de la emisora. Cuando transitaba por el sector de la colonia Tres Caminos, en Tegucigalpa, fue interceptado por varios hombres armados que se lo llevaron por la fuerza.
Su vehículo fue localizado posteriormente abandonado en otro sector de la capital, mientras las autoridades desplegaron operativos para tratar de establecer el paradero del comunicador.
Durante los días siguientes, familiares, compañeros de trabajo y autoridades mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida.
La búsqueda se extendió durante casi una semana. Las autoridades recibieron diferentes informaciones relacionadas con el caso, mientras se desarrollaban investigaciones para identificar a las personas responsables del secuestro.
El 15 de mayo de 2012, seis días después de su desaparición, las autoridades localizaron un cuerpo sin vida en un sector de Tegucigalpa. Posteriormente se confirmó que se trataba del periodista Alfredo Villatoro.
El cuerpo fue encontrado en un terreno del sector sur de la capital y presentaba dos heridas de bala en la cabeza, de acuerdo con los reportes de organismos internacionales que documentaron el crimen.
Al momento del hallazgo, Villatoro llevaba un uniforme policial y tenía el rostro parcialmente cubierto con una tela roja. Sus manos estaban atadas hacia adelante, según los informes sobre las primeras diligencias realizadas en la escena.
Los análisis forenses posteriores establecieron detalles sobre las condiciones en que fue encontrado el comunicador y sobre las lesiones que provocaron su muerte. Una autopsia practicada la noche del 15 de mayo de 2012 documentó las heridas de bala que presentaba.
La noticia de su asesinato provocó consternación entre periodistas, medios de comunicación, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y ciudadanos que seguían su trabajo en la radio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato y señaló que Villatoro había sido retenido por hombres armados después de que interceptaran el vehículo en el que se dirigía a su trabajo.
También pidió una investigación exhaustiva que no descartara que su labor periodística pudiera haber estado relacionada con el crimen.
Durante la investigación fueron vinculados al caso Osman Fernando Osorio Arguijo, Edgar Francisco Osorio Arguijo y Marvin Alonso Gómez. También fueron procesados Katlin Rosibel Zambrano, Jessica Yamileth Zambrano y Marvin Enrique Oliva Navas.
El proceso judicial concluyó con la condena de Osman Fernando Osorio Arguijo, Edgar Francisco Osorio Arguijo y Marvin Alonso Gómez. Los tres fueron declarados culpables por su participación en el secuestro agravado del periodista y recibieron una condena de prisión de por vida.
En el mismo proceso, Katlin Rosibel Zambrano, Jessica Yamileth Zambrano y Marvin Enrique Oliva Navas fueron absueltos por el Tribunal de Sentencia al no encontrarse responsabilidad penal en su contra por los hechos que se les atribuían.