¿Qué hacer en Tela? 12 lugares para visitar durante el Feriado Morazánico 2026

Durante el Feriado Morazánico 2026, Tela se convierte en una de las opciones para quienes buscan aprovechar unos días de descanso y descubrir nuevos destinos. Además de sus playas, el municipio ofrece espacios naturales, sitios históricos y comunidades donde los visitantes pueden conocer parte de la riqueza cultural de la costa. Estos son 12 lugares de Tela y algunas de las actividades que se pueden realizar en cada uno.