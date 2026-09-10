¿Qué hacer en Tela? 12 lugares para visitar durante el Feriado Morazánico 2026

Durante el Feriado Morazánico 2026, Tela se convierte en una de las opciones para quienes buscan aprovechar unos días de descanso y descubrir nuevos destinos. Además de sus playas, el municipio ofrece espacios naturales, sitios históricos y comunidades donde los visitantes pueden conocer parte de la riqueza cultural de la costa. Estos son 12 lugares de Tela y algunas de las actividades que se pueden realizar en cada uno.
Muelle de Tela: Este es uno de los sitios más representativos de Tela y está relacionado a la historia portuaria y bananera de la ciudad. En la actualidad continúa siendo uno de los puntos más reconocidos y es un lugar atractivo para caminar, contemplar el mar y tomar fotografías.
Playa Municipal de Tela: Es una de las opciones más accesibles para quienes buscan disfrutar del Caribe durante el feriado Morazánico. La zona cuenta con restaurantes y servicios orientados a los visitantes, además de actividades acuáticas y recorridos en lancha. Es una alternativa para combinar un día de playa con un recorrido por el centro de Tela.
Playa La Ensenada: Es una de las comunidades garífunas ubicadas en los alrededores de Tela. Además de disfrutar y bañarse en su playa, los visitantes pueden acercarse a una comunidad donde la cultura, la gastronomía y las tradiciones garífunas forman parte de la experiencia turística. Es una opción para quienes buscan combinar el descanso junto al mar con el turismo comunitario.
Triunfo de la Cruz: Es una comunidad garífuna ubicada a poco más de nueve kilómetros de Tela, reconocida por su playa y por su importancia cultural e histórica. El lugar cuenta con aproximadamente dos kilómetros de playa y ofrece servicios de alimentación y hospedaje.
Playa Miami: Rodeada de naturaleza y tradición pesquera, es una franja de arena que se encuentra entre el mar Caribe y la laguna de Los Micos. Además del paisaje y sus aguas cristalinas, el sitio conserva una tradición de pesca artesanal que forma parte de la vida de sus habitantes. Su ubicación permite apreciar un entorno donde confluyen los ecosistemas marinos.
Jardín Botánico Lancetilla: Conocido por sus senderos, biodiversidad y naturaleza, el Jardín Botánico Lancetilla es uno de los principales atractivos naturales de Tela. Actualmente, conserva una gran diversidad de especies tropicales. Sus senderos permiten recorrer diferentes ambientes de vegetación y observar aves y otras especies.
Parque Nacional Jeannette Kawas: Cuenta con selvas, playas y biodiversidad. Es una de las principales áreas protegidas de Tela. Su territorio cuenta con playas, bosques, ecosistemas acuáticos, lagunas y arrecifes, por lo que ofrece una experiencia de naturaleza mucho más amplia que el turismo tradicional de sol y playa.
Parque Nacional Punta Izopo: Reconocido por sus manglares, canales y vida silvestre, este destino ofrece actividades como recorridos por los canales de manglar, especialmente en kayak o lancha, así como la observación de aves y otros animales.
Laguna de Los Micos: Forma parte del sistema natural del Parque Nacional Jeannette Kawas, un área protegida que alberga diversos ecosistemas costeros y marinos. Sus cuerpos de agua sirven de hábitat para distintas especies de aves y otros animales, convirtiendo este entorno en uno de los espacios naturales de importancia para la biodiversidad de la zona.
Arrecife del Banco Capiro: Forma parte del sistema arrecifal de la bahía de Tela, un ecosistema marino que complementa los atractivos naturales de la zona. El entorno coralino puede explorarse mediante actividades como snorkel y buceo, siempre que se realicen con operadores autorizados y bajo condiciones adecuadas para la seguridad de los visitantes y la protección del ecosistema.
Edificio Tela Raildroad Company: Es uno de los edificios históricos más importantes de la ciudad y un referente de la época bananera de Tela. Su valor arquitectónico e histórico lo convierte en un sitio de interés para quienes desean conocer y fotografiar parte del patrimonio de la ciudad y acercarse a la historia de esta etapa.
Plaza Turística Municipal: Es una alternativa para complementar el recorrido por los atractivos naturales de la ciudad. Perfecta para hacer una parada para descansar, caminar y tomarse fotografías.