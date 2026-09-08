Estudiante desfiló con su bebé en brazos: así fue la jornada por el día de la Alfabetización

Para salir adelante y culminar sus estudios no hay límites. El lente de Diario LA PRENSA captó a esta joven madre, acompañada de su bebé de aproximadamente tres meses de nacido, durante el desfile por el Día Internacional de la Alfabetización.
Cada 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, una fecha proclamada por la Unesco en 1966 y celebrada desde 1967 para destacar la importancia de la alfabetización en la construcción de sociedades más justas, pacíficas y sostenibles.
El cuadro de escoltas del Instituto Liceo Militar de Honduras encabezó el orden del desfile durante las actividades cívicas.
Estudiantes de la escuela Happy Kids Christian Academy participaron por primera vez en los desfiles conmemorativos del Día Internacional de la Alfabetización.
Después de casi 20 años de no participar en desfiles patrios, el Instituto Primero de Mayo volvió a desfilar acompañado de un grupo de alumnos de último año y sus cuadros.
El cuadro de danza folclórica del Instituto Primero de Mayo participó durante el desfile, que recorrió desde la intersección de la tercera avenida hasta la primera calle, para culminar en la Plaza de las Banderas.
Las bellas pomponeras estuvieron presentes durante los actos cívicos. Las jóvenes forman parte de la promoción 2026.
El Instituto Privado Renovación, de San Pedro Sula, estuvo presente en los actos cívicos. El centro educativo cuenta con 65 años de trayectoria desde su fundación en 1961.
Las bandas de guerra no pueden faltar en los desfiles patrios. Los jóvenes deleitaron al público sampedrano, que acompañó con entusiasmo el recorrido.
Con pancartas coloridas y mensajes positivos, los estudiantes del Instituto Cristiano Vicentino participaron con entusiasmo en los desfiles.
Los estudiantes de la Bilingual School Holy Family también dijeron presente en la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización.
Las estudiantes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE) también dijeron presente y formaron parte de esta actividad. Las altas temperaturas y el sol resplandeciente de la ciudad industrial hicieron que las gorras y sombrillas no faltaran durante el recorrido.
El cuadro de la banda marcial del Instituto Grupo Vicentino, de barrio Medina, deleitó a los espectadores durante su participación en el desfile.
Los integrantes de la banda del Grupo Vicentino deleitaron a los espectadores con su presentación musical y el sonido de sus instrumentos de viento.
Esta joven, integrante del Instituto San Vicente de Paúl, destacó durante el desfile al interpretar la trompeta como parte de la banda musical del centro educativo.
Durante el desfile participaron los estudiantes de La Franciscan School, reconocida institución educativa católica y bilingüe de San Pedro Sula, que promueve la excelencia académica y la formación en valores cristianos.
Los banners de los institutos participantes expresaron mensajes de esperanza y confianza en el futuro del país.
El instituto New Horizon School participó en la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, fecha establecida en el calendario oficial de la Secretaría de Educación.
Los alumnos del Liceo Militar de Honduras fueron de los primeros en encabezar el desfile, acompañados por las autoridades departamentales de Educación.
La presencia policial no faltó durante la jornada de los desfiles. Elementos de la Policía Nacional Preventiva, agentes de Tránsito y la Policía Municipal apoyaron las labores de seguridad para resguardar a los asistentes.
Las pomponeras y demás integrantes del Instituto Privado Rey Jesús de San Pedro Sula también engalanaron la mañana con su participación en el desfile.