Beso a Yairo, obra de arte, mexicano amargó y del estadio al hospital

El colombiano tomó la responsabilidad en un tiro libre y demostró toda su calidad. Moreno se tuvo confianza, golpeó el balón con enorme precisión y lo mandó directamente al ángulo, haciendo imposible cualquier intento de Washington Ortega por evitar el tanto. El guardameta de Alajuelense se lanzó para tratar de alcanzar la pelota, pero el disparo llevaba la dirección y potencia perfectas para convertirse en el empate del conjunto sampedrano.