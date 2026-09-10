Beso a Yairo, obra de arte, mexicano amargó y del estadio al hospital

Las imágenes más curiosas que dejó el entretenido duelo entre Marathón y Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en juego realizado en el estadio Morazán por la ida de cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Ambientazo el que se vivió en el estadio Morazán de San Pedro Sula. El partido ya prometía emociones desde la previa y la afición lo sabía, por lo que las graderías comenzaron a teñirse de pasión y entusiasmo mucho antes del pitazo inicial.
El 11 titular del Marathón que mandó a la cancha Silvio Rudman para el duelo ante Alajuelense por la ida de cuartos de final de la Copa Centroamericana.
El 11 titular de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica que se paró en el estadio Morazán.
Javier Delgado con pasado en Real España volvió a Honduras: Forma parte del cuerpo técnico de la Liga Deportiva Alajuelense.
La Liga Deportiva Alajuelense se encargó de abrir el marcador apenas a los dos minutos por intermedio de Anthony Hernández.
Celebración de los jugadores de la Liga Deportiva Alajuelense tras el gol tempranero.
El colombiano Yairo Moreno apareció en el momento justo para devolverle la ilusión al Marathón. El mediocampista cafetero marcó un verdadero golazo en el duelo entre el conjunto verdolaga y Liga Deportiva Alajuelense, correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.
El colombiano tomó la responsabilidad en un tiro libre y demostró toda su calidad. Moreno se tuvo confianza, golpeó el balón con enorme precisión y lo mandó directamente al ángulo, haciendo imposible cualquier intento de Washington Ortega por evitar el tanto. El guardameta de Alajuelense se lanzó para tratar de alcanzar la pelota, pero el disparo llevaba la dirección y potencia perfectas para convertirse en el empate del conjunto sampedrano.
La anotación provocó la locura en las gradas del estadio Morazán, donde la afición del Marathón celebró con intensidad el espectacular tanto de su futbolista. El gol significó mucho más que el empate, ya que permitió al Monstruo Verde recuperar rápidamente la confianza después del tempranero golpe recibido.
La celebración del colombiano Yairo Moreno tras su obra de arte en el estadio Morazán.
Yairo Moreno marcó su tercer gol en la Copa Centroamericana.
La afición del Marathón junto al colombiano gritaron con euforia el golazo.
En el banquillo del Marathón se desató la locura.
Encabezados por el mundialista Celso Borges, jugadores del Alajuelense lamentando el golazo de Yairo Moreno.
Washington Ortega, portero uruguayo de Liga Deportiva Alajuelense, puso en vilo al cuerpo médico y a sus compañeros después de sufrir una aparatosa caída durante el partido
El guardameta quedó tendido sobre el terreno de juego, generando preocupación entre los integrantes del conjunto costarricense.
Una bella chica del cuerpo médico que robó miradas se dirige a atender al portero Ortega del Alajuelense.
Momento donde auxiliaban al arquero que siguió en el juego a pesar del susto.
En el inicio del segundo tiempo llegó el segundo gol del Marathón y fue obra de Damin Ramírez.
Damin Ramírez marcó su segundo gol en lo que va de la Copa Centroamericana 2026.
Jugadores del Marathón felicitaron a Damin por su gol.
Yairo Moreno celebrando la gran asistencia que dio para Damin. El colombiano fue figura no solo por el pase, si no que también por su golazo.
Cuando Marathón parecía encaminado a celebrar una victoria de enorme valor, apareció Ángel Zaldívar. Al minuto 86, el delantero mexicano, recién ingresado al terreno de juego, aprovechó un centro desde el costado izquierdo del ataque de Alajuelense y conectó el balón para vencer a Jonathan Rougier.
El mexicano Zaldívar con pasado en Chivas fue el encargado de arrebatarle el triunfo al Marathón.
Curioso festejo del mexicano Zaldívar en el estadio Morazán.
Celebración en la banca del Alajuelense tras rescatar el empate de 2-2 ante Marathón.
Ismael Rescalvo Sánchez, DT español del Alajuelense, conoce a Yairo Moreno y ambos se saludaron tras el final del juego.
El entrenador del Alajuelense le dio un beso al colombiano Yairo Moreno del Marathón.
Columbia informa que el guardameta Washington Ortega fue trasladado en ambulancia a un centro médico en San Pedro Sula.
Washington Ortega fue trasladado de emergencia para ser sometido a una revisión médica luego del fuerte golpe que sufrió durante el partido en el estadio Morazán. El portero uruguayo de Alajuelense generó preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico tras la aparatosa caída.