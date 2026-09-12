Kennia Mondragón revela polémica llamada tras el Miss Honduras Universo: "Le demostré que sí pude"

Kennia Mondragón, representante de Francisco Morazán, aseguró que su participación en Miss Honduras Universo 2026 le dejó una experiencia positiva, pese a no conseguir la corona.
Luisa Pineda , representante de San Francisco de Yojoa , logró en su segundo intento consecutivo obtener la ansiada corona y banda de Miss Honduras Universo. La candidata resultó ganadora en la competencia reñida realizada el viernes 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula.
Su antecesora, Alejandra Fuentes, la coronó como la nueva soberana de la belleza en Honduras.La coronación de Luisa Pineda contó con la presencia especial de Fátima Bosch, Miss Universo 2025 , quien fue invitada de honor en esta edición del certamen. Anaís Vargas, representante de Valle, resultó Virreina del certamen, y el segundo lugar fue para Miss Copán, Kat Sarmiento. Previamente, Vargas fue premiada como Miss Fotogénica por el patrocinador Producciones Villatoro.
Luisa Pineda es licenciada en Administración de Empresas Turísticas. Actualmente cursa una doble titulación en Operaciones y Logística, además de estudios avanzados en Ingeniería en el mismo campo. También es miembro activo de Guardianes de la Naturaleza de Honduras, organización dedicada a la educación ambiental y las prácticas sostenibles.
Mondragón, quien avanzó hasta el top 7, contó además que antes de la competencia recibió una llamada en la que una compañera de canal le advirtió que no ganaría el certamen. La revelación surgió durante una entrevista en Tengo Donde, donde Mondragón fue consultada sobre el respaldo que recibió a lo largo de su participación.
La presentadora agradeció a las personas que confiaron en ella y recordó especialmente a quien, según relató, intentó anticiparle el resultado de la competencia. “Y a la persona que me llamó y me dijo que no lo vas a ganar, le deseo lo mejor”, manifestó.
Mondragón explicó que aquella situación tuvo un significado especial porque las palabras provenían de una persona a quien admiraba. Aun así, consideró que haber llegado hasta esa instancia le permitió demostrar que podía superar sus propios límites. “Pude demostrar no solamente a ella, sino que también demostrarme a mí misma que sí pude”, expresó.
Pese a quedar fuera de la competencia, la presentadora dijo sentirse satisfecha con lo conseguido y destacó la disciplina y la perseverancia que implicó volver a participar en un certamen de belleza. Su intención, afirmó, no es abandonar sus aspiraciones. Incluso dejó abierta la posibilidad de competir nuevamente. “No me voy a rendir así de fácil”, aseguró.
Durante la conversación, Mondragón también se refirió a los comentarios que ha recibido sobre su apariencia física a lo largo de su trayectoria. La hondureña defendió la idea de que la belleza depende de la percepción de cada persona y sostuvo que las características físicas de una mujer no determinan su valor. También cuestionó los ataques que reciben algunas figuras públicas en redes sociales y pidió poner un límite al hate (odio), al considerar que no todas las personas cuentan con las mismas herramientas emocionales para afrontar ese tipo de señalamientos. “Soy una mujer de curvas, soy esbelta y eso no me hace ni más ni menos”, afirmó.
Después de su participación en Miss Honduras Universo, Mondragón planea continuar con su desarrollo profesional. La presentadora adelantó que viajará a Nueva York para trabajar en nuevos proyectos relacionados con el modelaje. También contempla oportunidades en televisión y en el modelaje comercial. La experiencia en el certamen, según explicó, le permitió reencontrarse con el gusto que tenía por los concursos de belleza, aunque sus planes profesionales no se limitan a ese ámbito.