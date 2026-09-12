Kennia Mondragón revela polémica llamada tras el Miss Honduras Universo: "Le demostré que sí pude"

Durante la conversación, Mondragón también se refirió a los comentarios que ha recibido sobre su apariencia física a lo largo de su trayectoria. La hondureña defendió la idea de que la belleza depende de la percepción de cada persona y sostuvo que las características físicas de una mujer no determinan su valor. También cuestionó los ataques que reciben algunas figuras públicas en redes sociales y pidió poner un límite al hate (odio), al considerar que no todas las personas cuentan con las mismas herramientas emocionales para afrontar ese tipo de señalamientos. “Soy una mujer de curvas, soy esbelta y eso no me hace ni más ni menos”, afirmó.