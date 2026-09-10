Entre lágrimas y recuerdos: Fátima Bosch cautiva a los hondureños

Con efusivos aplausos y amables sonrisas, el público de Honduras recibió a la bella Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien llegó el 9 de septiembre a San Pedro Sula para protagonizar un encuentro que fue mucho más que una conversación sobre belleza. Bajo el lema “Creyendo en ti”, la reina mexicana compartió en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) un pedacito de su historia, sus aprendizajes y los desafíos que la han llevado a convertirse en una mujer que hoy inspira a miles. El Auditorio Roger Valladares se llenó de jóvenes admiradores que esperaban escuchar de cerca a la soberana. Con su icónica personalidad, espontánea, dulce y divertida, Fátima habló de su experiencia como Miss Universo, pero también de la mujer que existe detrás de la corona.

"De niña quería ser Power Ranger rosa y Mulán", comenzó diciendo entre risas, dejando ver su lado más sensible y real, de una niña que soñaba cosas que parecían imposibles y ahora es una figura mundialmente reconocida por su talento. Continuando con su discurso, la reina de belleza recordó su evolución personal y profesional: "soy una mujer que aprendió a perseguir sus sueños, a levantarse después de los tropiezos y a confiar en sus propias capacidades, aun cuando el camino pareciera difícil". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante el conversatorio, la mexicana trajo al presente diferentes memorias de su infancia y habló con especial cariño de las personas y situaciones que moldearon su carácter. Sus palabras dejaron claro que detrás de los grandes escenarios, las luces y las coronas, también existe una historia construida con esfuerzo, dudas, sacrificios y sueños que todavía permanecen en su lista de metas por cumplir. La conversación, moderada por la Máster Emma Mejía Valladares, directora nacional de Mercadeo de UTH, se convirtió en un espacio cercano para reflexionar sobre la importancia de creer en uno mismo.

Fátima no solo impactó con su belleza angelical, sino también con su buen sentido del humor, luciendo un hermoso vestido blanco, corto pero elegante, con un delicado estampado de flores y obsequiado por Fancy Boutique. La mexicana de 26 años compartió con el público un mensaje de resiliencia, empoderamiento y perseverancia, invitando especialmente a los jóvenes a no permitir que las adversidades definan hasta dónde pueden llegar: "No se tomen la vida tan en serio, disfruten y si se equivocan, vuelvan a empezar", expresó. Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó cuando la artista hondureña, Julieth Álvarez, interpretó canciones folclóricas de Tabasco, tierra natal de Fátima. Las primeras notas transformaron el ambiente del auditorio y tocaron una fibra profundamente personal en la reina, quien no pudo contener las lágrimas al recordar a su abuela y aquellos años de infancia que permanecen entre sus recuerdos más preciados. Conmovida, Fátima recibió esas melodías como un abrazo a la distancia, demostrando que, incluso después de alcanzar uno de los títulos más importantes del mundo, las raíces continúan siendo el refugio donde habitan las memorias más auténticas. El instante recordó al público que detrás de la figura internacional hay también una mujer profundamente ligada a su familia, su tierra y las historias que la acompañaron desde sus primeros pasos.