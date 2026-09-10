Netanyahu asegura que Irán intenta rearmarse nuclearmente y promete impedirlo

Jerusalén, Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves que Irán está intentando reconstruir su capacidad para desarrollar armas nucleares y que, mientras él permanezca en el cargo, Israel impedirá que llegue a disponer de este tipo de armamento. "El presidente (estadounidense Donald) Trump anunció esta noche que Irán está intentando rearmarse con armas nucleares; esto es cierto", afirmó el mandatario en un videomensaje grabado en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén en vísperas de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío.

El primer ministro sostuvo que Israel destruyó la capacidad inmediata de Irán para producir bombas nucleares durante las guerras que inició contra ese país en junio de 2025 y, junto a Estados Unidos, en febrero pasado, pero aseguró que Teherán está tratando ahora de reconstruir esas capacidades. Netanyahu reiteró así uno de los principales objetivos que Israel atribuye a sus operaciones contra Irán y afirmó que, mientras continúe al frente del Gobierno, "Irán no tendrá armas nucleares". El mandatario israelí vinculó además la cuestión nuclear con la ofensiva contra lo que denomina el 'eje iraní', en referencia a las organizaciones y grupos aliados de Irán en Oriente Medio. En este sentido, destacó las operaciones militares israelíes tanto en la Franja de Gaza como en el Líbano y aseguró que las fuerzas israelíes han infligido "golpes severos" a ese eje. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse