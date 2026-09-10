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Joven recluido en centro de rehabilitación muere atropellado en el bulevar del este

La víctima fue identificada por las autoridades como Jorge Antonio Parachico Rivas

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 11:01 -
  • Redacción La Prensa
Joven recluido en centro de rehabilitación muere atropellado en el bulevar del este

El cuerpo de Jorge Parachico quedó tendido a la orilla de la calzada, bajo la sombra de unos arbustos.

San Pedro Sula. Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un joven de 26 años de edad en horas de la mañana, en un concurrido tramo del bulevar del este, a la altura de CEMCOL.

La víctima fue identificada por las autoridades como Jorge Antonio Parachico Rivas, quien residía en la colonia Monterrey, ubicada en el sector de los Bajos de Choloma, Cortés.

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De acuerdo con el reporte preliminar, Parachico Rivas se encontraba actualmente interno en un centro de rescate para personas con problemas de alcoholismo y drogadicción situado en las cercanías del lugar donde ocurrió el accidente.

El cuerpo de la víctima quedó tendido a la orilla de la calzada, bajo la sombra de unos arbustos en la mediana del bulevar, luego de ser impactado violentamente por un vehículo cuyo conductor no se ha precisado si permaneció en la escena.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se trasladaron al sitio para acordonar el área, realizar el levantamiento correspondiente conforme a ley y trasladar el cadáver a la morgue sampedrana.

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