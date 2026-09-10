Matan a balazos a Cecilia Flores y a un hombre en Yoro

Yoro. La conmoción y el luto se apoderaron nuevamente del departamento de Yoro tras registrarse un hecho violento en horas de la tarde de ayer miércoles en la comunidad de El Carrizal, municipio de Sulaco, Yoro.
Según los datos preliminares, una pareja fue interceptada por sujetos desconocidos que les dispararon hasta quitarles la vida.
Hasta el momento, únicamente se ha identificado de manera preliminar a Cecilia Flores. Se presume que la otra víctima, cuya identidad no ha sido revelada, sería la pareja sentimental de Flores.
Elementos de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público se desplazaron hasta el lugar del crimen para acordonar la escena y recopilar las primeras evidencias que permitan esclarecer el móvil e identificar a los perpetradores de este lamentable hecho.
La violenta noticia ha dejado conmovidos a los amigos de Flores, quienes se han pronunciado a través de las redes sociales, manifestando su impotencia y tristeza por lo sucedido. Recuerdan a Flores como una persona ejemplar y lamentaron la ola de violencia en Honduras.
Sindy Mabel Nolasco expresó el profundo vacío que deja la víctima: “¡Más de 15 años de conocerla, una persona muy bella y trabajadora, no comprendo cómo pasan estas cosas!”.
Por su parte, Eduardo Rosales también dedicó emotivas palabras de despedida tras enterarse del suceso: “Ceci, cómo me duele tu partida de este mundo. Fuiste una linda persona; mucha fuerza para tu familia. Todavía no lo puedo creer, siempre te llevaré en mi corazón”.