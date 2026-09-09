Honduras sin infraestructura ni talento avanzado en inteligencia artificial

El patrón apunta principalmente hacia herramientas accesibles que permiten generar contenido, automatizar tareas o apoyar actividades cotidianas. El informe identifica además restricciones económicas que favorecen el uso de soluciones gratuitas o de bajo costo, en lugar de implementaciones empresariales de mayor complejidad.La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) mencionó que hasta el momento no existen informes o reportes públicos que permitan cuantificar con precisión cuántas empresas implementaron IA o cuánto invirtieron en ella. Sin embargo, se identifican aplicaciones en actividades automatizadas, omo banca y servicios, manufactura, maquila, logística y comercio.