Si la Enee no compra combustible, seguirán los racionamientos de energía

San Pedro Sula, Honduras. Los cortes de energía eléctrica que experimentan a diario, desde el 31 de agosto de 2026, abonados de municipios de la zona norte y Atlántida del país, principalmente durante la tarde y la noche, por hasta seis horas, podrían continuar debido a la falta de respuestas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). La interrupción del servicio se debe, según lo señalado por el Centro Nacional de Despacho (CND), a la falta de combustible para poner a trabajar las centrales privadas en arrendamiento y a que las subestaciones Cañaveral y Río Lindo permanecen fuera de operación por mantenimiento. Lo preocupante es que las autoridades de la Enee no dan respuestas sobre esta problemática, que está afectando a miles de abonados, incluidos negocios y mipymes. Todo comenzó el 31 de agosto de 2026, cuando el CND informó a través de sus redes sociales que, por falta de combustible en las centrales de arrendamiento, la caída abrupta en la producción solar y la inoperatividad por mantenimiento de las subestaciones Cañaveral y Río Lindo, se desconectaron varios circuitos de diversas subestaciones de la zona norte y atlántica del país para evitar el colapso de los sistemas ante la alta demanda y la falta de generación.

La tarde de este miércoles 9 de septiembre de 2026, el CND emitió un nuevo comunicado sobre el estado actual y las perspectivas de la seguridad del suministro eléctrico nacional. Señaló que el sistema enfrenta riesgos significativos que comprometen la seguridad y continuidad del servicio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esta presión, caracterizada por temperaturas atípicas en esta temporada, ha generado una vulnerabilidad estructural que demanda una respuesta técnica inmediata y una comprensión clara de los desafíos de la generación de energía firme, señala el escrito. El comunicado detalla que, por falta de combustible en Brassavola y plantas arrendadas, hay una capacidad afectada de 219.044 MW. Esta cifra incluye 130 MW de la central Brassavola y 89.044 MW de plantas alquiladas. Además, debido a mantenimientos forzados, no planificados o imprevistos, la capacidad afectada por esta causa es de 267.95 MW, correspondientes a retiros de unidades estatales y privadas sin aprobación previa del CND. En total, la capacidad indisponible es de 486.994 MW, casi el 23% de la potencia necesaria para el pico de demanda. "Nuestra prioridad absoluta es controlar cada megavatio disponible para evitar un colapso de los márgenes de reserva. El compromiso institucional es total, se adoptarán medidas preventivas necesarias para preservar la integridad del sistema nacional mientras se ejecutan las acciones correctivas en el suministro de combustible y la disponibilidad de plantas térmicas", advirtió el CND.

Subestaciones y circuitos que está desconectando el CND

De acuerdo con las publicaciones, las subestaciones y circuitos afectados, algunos por la tarde y otros por la noche, son los siguientes: Bermejo, circuitos L205, L206, L207, L208, L247, L280, L281, L282, L288, L290 y L380; Circunvalación, circuitos L241, L242, L243, L244, L245 y L249; Bella Vista, circuitos L211, L212, L214, L270 y L312; La Victoria, circuitos L227, L228, L237 y L238; Cañaveral, circuitos L301, L303 y L304; Morazán, circuitos L395 y L396; Masca, circuito L354; Bonito Oriental, circuitos L349 y L351; Isletas, circuitos L344, L345 y L347; Ceiba Térmica, circuito L308; El Estadio, circuitos L220 y L221; y Santa Marta, circuito L284.

Además, las subestaciones Río Nance, circuitos L385 y L386; Calpules, circuitos L289, L296 y L297; Alsthom, circuitos L257 y L258; Centro, circuitos L265 y L266; Yoro, circuitos L299 y L399; Choloma, circuitos L215 y L252; Guaymas, circuito L355; La Puerta, circuitos L203, L204, L230, L234 y L250; Coyoles Central, circuitos L340 y L342; Santa Fe, circuitos L227, L228 y L230; Caracol, circuito L390; Villanueva, circuitos L324 y L394; Progreso, circuito L317; Chichicaste, circuito L263; y Suyapa, circuito L256. En resumen, son 27 subestaciones afectadas que dependen de más de 70 circuitos. Algunas tienen un mayor número de circuitos desconectados, como Bermejo, Bella Vista, Circunvalación, La Puerta y La Victoria, correspondientes a San Pedro Sula y Choloma. LA PRENSA conversó con José Rene Barrientos, gerente del Centro Nacional de Despacho (CND), sobre esta problemática. Declaró que no hay combustible para las plantas privadas en arrendamiento, sumado a la sequía que ha causado una caída en la generación hidráulica. “Pero principalmente es el abastecimiento del combustible”. Barrientos explicó que desconoce por qué no se ha hecho la compra, ya que es un proceso administrativo que le compete a la Enee. “Puede ser desde problema financiero hasta problemas de la logística de contratación”.

Hacen rotación de circuitos y advierten que racionamientos continuarán

Explicó que existe un plan de contingencia en el que procuran hacer una rotación de circuitos y subestaciones para evitar afectar a los mismos por la tarde y la noche. “Los circuitos que no son tan sensibles, los que no tienen hospitales, empresas que se encargan de la seguridad pública”, detalló. Barrientos indicó que espera que la Enee abastezca de combustible a las plantas lo más pronto posible. Mientras tanto, los racionamientos continuarán. “Estamos perdiendo alrededor de 250 a 300 Megawatt de generación, eso ya nos agota cualquier reserva que habíamos tenido para abastecer la demanda. El tiempo es por la magnitud de la necesidad en la balanza entre la oferta y demanda, lo que se procura es no mantener un solo circuito afectado”. Entre las horas racionadas por la tarde y noche, la afectación sería equivalente a unas ocho horas diarias y hasta más. “Ese plan no se publica porque nosotros esperamos que el suministro del combustible llegue, no tenemos la seguridad si se va a lograr o resolver o no el problema”.

A diario varía el número de centrales en arrendamiento que están fuera de funcionamiento, pero representan entre 150 MW y 250 MW, que corresponden a alrededor de cinco centrales en arrendamiento. “Ellos (Enee), están conscientes de lo que está pasando, no sabemos cuál es el problema exacto que tienen”, aseveró.

En la red de distribución de la Enee, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas como San Pedro Sula y Choloma, un circuito de media tensión atiende habitualmente entre 3,000 y 8,000 abonados, entre viviendas, comercios e industrias. Circuitos como L206 y L208, de la subestación Bermejo; L241 y L242, de Circunvalación; o L265 y L266, de Centro, abastecen sectores comerciales y residenciales de alta densidad en San Pedro Sula y, según las estimaciones incluidas en este análisis, pueden superar los 7,000 u 8,000 abonados cada uno. En subestaciones como Guaymas, con el circuito L355; Coyoles Central, con L340 y L342; e Isletas, los circuitos tienden a atender una menor cantidad de abonados residenciales, estimada entre 1,500 y 4,000, pero cubren extensiones geográficas más amplias. En informes del CND se menciona que centrales en arrendamiento temporal de El Progreso, Santa Rita, Níspero, Santa Marta, Villanueva y Santa Rosa, así como la central Brassavola, se encontraban fuera de operación por falta de combustible.

Contratos con plantas privadas tienen un alto costo para el Estado

El Gobierno anterior suscribió contratos con unas nueve plantas privadas térmicas a base de diésel en arrendamiento para hacer frente a las emergencias por la alta demanda y la falta de generación. Sin embargo, uno de los cuestionamientos de estos contratos es su alto costo. La Enee está obligada a suministrar el diésel para la generación y debe pagar un costo fijo mensual, incluso si las plantas están apagadas, además del costo variable por la energía producida. Expertos en estos temas manifestaron que la estatal paga un alto costo por el kilovatio hora, que ronda los 45 centavos de dólar, por el uso de estas plantas privadas, y no tiene dinero para hacerle frente a este compromiso y prefiere hacer los racionamientos “que salen más baratos”.

Gerente de la Enee no da respuesta y ministro de energía no sabe de lo que hablan

LA PRENSA buscó una respuesta sobre esta problemática, que está afectando a miles de abonados, incluidos los de mipymes, con el gerente de la Enee, Guillermo Peña Panting; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Consultamos al ministro de Energía, Eduardo Oviedo García, sobre esta situación y dijo desconocerla. “No tengo conocimiento, me está preguntando algo de la Enee, yo estoy en la Secretaría de Energía, la empresa es algo aparte, no tengo conocimiento”, dijo el funcionario. Consultamos a Leonardo Deras, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), sobre por qué la Enee no ha comprado el diésel para las plantas en arrendamiento. “Nuestra dirección de fiscalización está investigando, sin embargo, todo parece que la Enee tiene dificultades de compra de combustible por falta de proveedores, tanto como Puma y Uno no le quieren vender a la Enee el diesel para las plantas arrendadas, además de las centrales de Cañaveral y Río Lindo fuera de servicio por están en overhaul”, respondió.

Mipymes afectados con pérdidas