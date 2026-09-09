Congelamiento de tarifa eléctrica no impedirá aumentos en la factura

San Pedro Sula, Honduras. La Ley de Justicia Energética establece el congelamiento de la tarifa eléctrica durante seis meses, a partir de la entrada en vigencia del decreto. Sin embargo, esto no significa que el usuario no tendrá incrementos en su factura si su consumo aumenta, explicaron autoridades. Es importante destacar que el congelamiento de la tarifa eléctrica sería con base en la aprobada por la Cree en julio para el trimestre comprendido entre julio, agosto y septiembre. La estructura tarifaria para los usuarios de la Enee establece un cargo fijo base de 59.52 HNL para el servicio residencial y la baja tensión, mientras que el costo de la energía para los hogares se divide en dos bloques: un precio subsidiado de 4.9706 HNL por kWh para los primeros 50 kilovatios consumidos y una tarifa de 6.4580 HNL por cada kWh adicional. Por su parte, los sectores comerciales e industriales, bajo las categorías de media y alta tensión, tienen cargos fijos de hasta 6,713.83 HNL, sumados a cobros específicos por potencia que buscan optimizar la demanda del sistema eléctrico nacional. En este sentido, la Cree, que debería anunciar una nueva estructura tarifaria para finales de septiembre, mantendría la misma estructura durante seis meses, como lo estipula la reforma eléctrica.

De acuerdo con el artículo 1 del dictamen de la Ley de Justicia Energética, a partir de la entrada en vigencia de la normativa, la tarifa aplicada por la Enee en el último recibo generado al usuario no podrá incrementarse durante seis meses. El Congreso Nacional podrá prorrogar la medida por otros seis meses. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esto no significa que todos los usuarios pagarán exactamente la misma cantidad cada mes. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley General de la Industria Eléctrica, reformado por el artículo 2 de la nueva Ley de Justicia Energética, las tarifas deben estructurarse de acuerdo con los costos correspondientes a cada categoría de usuarios. El monto final continuará dependiendo, entre otros factores, del consumo registrado y de los conceptos autorizados que integran la factura.

La norma establece, además, que una categoría de abonados no deberá asumir costos atribuibles a otra y que, cuando el Estado subsidie a consumidores de bajos ingresos, deberá hacerlo sin alterar las tarifas ni afectar las finanzas del subsector eléctrico. Esto lo explicó Héctor Corrales, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), quien manifestó que no es el último recibo de energía el que se congela, sino la tarifa eléctrica. Además, si el usuario tiene un mayor consumo de energía eléctrica, siempre tendrá una variación en su recibo de energía. “Se congela el pliego tarifario, es decir los costos, así que se aplica el precio del último recibo, el cliente debe manejar su consumo”, declaró Corrales a LA PRENSA. El funcionario agregó: “La factura le sale por la cantidad de kilowatt que la persona consume, multiplicado por el precio del kilowatt consumidos suben, su factura subiría”, aseveró Corrales. Corrales también explicó que, para el último trimestre del año, la Cree ajustará la tarifa, pero si hubiese un incremento, “la Secretaría de Finanzas absorbería ese incremento y la factura saldría igual al cliente”.

El 30 de septiembre de 2026, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) anunciaría un nuevo ajuste a la tarifa eléctrica que, de acuerdo con expertos, no sería inferior al 17%, debido a factores como la inflación y los costos de los carburantes, entre otros elementos considerados para establecer la tarifa. Sin embargo, el congelamiento de la tarifa eléctrica durante seis meses significa que cualquier incremento tarifario que determine la Cree durante ese período no sería trasladado directamente a los usuarios. De esta manera, aunque la Cree determine un nuevo ajuste a la tarifa eléctrica, el incremento no necesariamente se reflejaría en el monto que paguen los usuarios durante el período de congelamiento, debido al mecanismo establecido en la reforma y a los subsidios que pueda asumir el Estado. Samuel Rodríguez, experto en temas de energía, declaró a LA PRENSA que el 30 de septiembre la Cree debe anunciar los ajustes tarifarios de energía correspondientes al último trimestre del año. Según sus estimaciones, el incremento no sería menor al 17%, debido a varios factores, entre ellos los precios internacionales de los combustibles, el costo de generación, la compra de energía y el tipo de cambio.