Abonados tendrán tres meses para regularizar conexiones eléctricas ilegales

Tegucigalpa, Honduras. La reforma eléctrica denominada Ley de Justicia Energética establece una serie de medidas para combatir el hurto de electricidad y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas que registra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). De acuerdo con el documento, estas pérdidas han representado históricamente entre 30% y 35% del total de la energía generada, un porcentaje que supera el límite considerado aceptable internacionalmente, situado entre 10% y 15%. La situación compromete la sostenibilidad financiera del sector eléctrico y genera un impacto sobre los recursos públicos. Entre las principales disposiciones de la reforma se contempla un régimen transitorio para que los usuarios con conexiones ilegales o medidores alterados puedan regularizar voluntariamente su situación.

Tres meses para regularizar conexiones ilegales

La normativa establece un período excepcional de tres meses, contado a partir de la entrada en vigencia del decreto, para que los usuarios en condición irregular formalicen su contrato, eliminen las conexiones ilegales y permitan las inspecciones técnicas correspondientes.

Durante ese período no se promoverían acciones administrativas ni penales contra quienes regularicen voluntariamente su situación. Sin embargo, el beneficio no los eximiría del pago de los costos legales de instalación o de los depósitos correspondientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una vez concluido el plazo de tres meses, la Enee, el Ministerio Público y la Policía Nacional ejercerían las acciones civiles y penales correspondientes. Estas podrían incluir el cobro retroactivo de la energía consumida ilegalmente, además de multas, recargos e intereses, según lo establecido en el documento.

Registro para casos de hurto y fraude eléctrico

La reforma también contempla la creación del Registro Nacional de Cumplimiento del Servicio Eléctrico, en el que se registrarían las obligaciones firmes derivadas de casos de hurto o fraude eléctrico. El documento establece una diferencia entre la mora ordinaria por consumo regular y las obligaciones relacionadas con el hurto o la manipulación de equipos. Las personas con “Obligaciones Firmes Pendientes” por hurto o fraude eléctrico no podrían ser adjudicatarias, contratistas ni concesionarias del Estado. Además, la Enee exigiría una “Constancia de Solvencia y Cumplimiento Eléctrico” para participar en licitaciones públicas y alianzas público-privadas. Estas obligaciones firmes también podrían ser reportadas a los sistemas de información crediticia, según la propuesta.

Conexiones clandestinas y manipulación de medidores

El artículo 30 de la reforma identifica como conductas irregulares, entre otras: Las conexiones clandestinas y reconexiones no autorizadas, la manipulación o alteración de medidores y sellos de seguridad, la instalación de mecanismos destinados a alterar el registro real del consumo. El suministro de energía a terceros sin autorización, la obstrucción de las inspecciones técnicas de la empresa, medición inteligente y responsabilidad sobre los medidores.