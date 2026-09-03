"Chino" es sentenciado a 15 años de cárcel por extorsión

San Pedro Sula. En tribunales sampedranos se impuso una pena de 15 años de prisión a Edwar Nahín Medina Ramos, alias "El Chino", tras declararlo responsable del delito de extorsión en calidad de autor. La resolución también establece el pago de una multa económica y fue dictada mediante un acuerdo de estricta conformidad, mecanismo judicial por medio del cual Medina Ramos admitió su responsabilidad en los hechos que le fueron imputados.

Al aceptar los cargos, el procesado pudo acceder a las penas mínimas contempladas para este delito en el Código Penal vigente. Según los antecedentes incorporados al expediente, Medina Ramos era identificado por las autoridades como "paisa firme" de la Pandilla 18. Su captura ocurrió en marzo de 2025, durante un operativo policial ejecutado en el barrio El Chorro, en el municipio de Sabá, departamento de Colón. Durante la intervención, los agentes le decomisaron dinero en efectivo que, de acuerdo con las investigaciones desarrolladas en el caso, estaría vinculado con el supuesto cobro de extorsiones a comerciantes y transportistas que operaban en distintos sectores de esa zona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse