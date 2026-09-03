Revelan las primeras hipótesis del crimen de joven recién deportado en La Ceiba

Atlántida, La Ceiba. La Policía Nacional investiga este jueves el asesinato de Nelson Ariel Aguilar González, quien murió tras ser atacado a disparos en una transitada vía de La Ceiba. El hecho ocurrió el 1 de septiembre, en las cercanías del barrio Independencia, específicamente sobre el bulevar 15 de Septiembre, frente al Instituto María Regina. De acuerdo con la información preliminar, Nelson González acababa de ser deportado de Estados Unidos y fue ultimado a disparos mientras se conducía a bordo de una motocicleta. El atacante habría disparado en reiteradas ocasiones desde otra motocicleta y posteriormente huyó con rumbo desconocido.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en plena vía pública. En la escena fueron encontrados, de manera preliminar, alrededor de 26 casquillos de arma de fuego, según los datos recabados en el lugar.

Adrián Hermelo Madrid, agente y portavoz oficial de la Policía Nacional asignado a la Unidad Departamental de Policía No. 1 (UDEP-1), confirmó que ya se abrió una investigación para esclarecer el crimen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Efectivamente, tras recibir dicha alerta, nuestros agentes realizaron de inmediato lo pertinente para abrir una línea de investigación”, explicó Hermelo Madrid. El portavoz indicó que la víctima, de 32 años, residía en la colonia San Judas de La Ceiba. Además, detalló que "se está realizando el trabajo correspondiente por parte de las autoridades para dar con la ubicación”. El propio hermano de la víctima confirmó en el lugar del crimen que Nelson Aguilar había regresado hacía pocos días a Honduras, luego de ser deportado de Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente qué habría motivado el ataque. La Policía maneja como una de las líneas de investigación las posibles enemistades personales de la víctima, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada mediante las diligencias investigativas. El crimen ocurrió en una zona de alta circulación vehicular y generó alarma entre las personas que transitaban por el sector. Agentes policiales acordonaron el área mientras se realizaban las primeras diligencias para documentar la escena.