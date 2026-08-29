Deportados, esposados y sin esperanza: así regresan cientos de hondureños a Honduras

San Pedro Sula, Honduras. Con esposas en las manos, lesiones y, en algunos casos, sin documentos ni pertenencias, continúan llegando al país hondureños retornados desde Estados Unidos.
Reportes del Instituto Nacional de Migración (INM) señalan que los vuelos con migrantes deportados arriban cada semana al aeropuerto Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés. Idalia Bordignon, actual directora del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), señaló que muchos compatriotas regresan en condiciones que reflejan el impacto físico y emocional de la deportación.
“Vienen en condiciones de delincuentes porque vienen amarrados como delincuentes y vienen muy, heridos porque ya no tienen la esperanza de regresar a Estados Unidos ”, manifestó Bordignon.
Entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2026, un total de 30,965 hondureños han sido retornados desde Estados Unidos, según el Instituto Nacional de Migración.
Impacto emocional
Uno de los principales impactos para los retornados es la separación de sus familias. Muchos dejan en Estados Unidos a sus esposas, hijos pequeños y otros familiares, por lo que el regreso forzado representa también la ruptura de proyectos de vida construidos durante años.
"Muchos dejan familia, esposa, niños pequeños y la división de la familia es algo que hiere profundamente a una persona. No es lo afectivo, es lo emocional, es la sangre que clama, ¿no?", expresó la directora del CARM.
Según explicó, algunos migrantes dejan en Estados Unidos herramientas, vehículos y otros bienes que representan años de trabajo.
La situación se vuelve más difícil porque muchos retornados pierden la esperanza de volver a Estados Unidos y reunirse con sus seres queridos. “Ya vienen sin la esperanza de poder regresar y reunificarse con sus familias”, agregó.
Bordignon también señaló que otro de los problemas que enfrentan los migrantes durante los procesos de detención es la pérdida de sus documentos y pertenencias. “Cuando son agarrados por ICE, difícilmente reciben su documento porque ICE le bota la documentación y lo pierden todo”, afirmó.
Según explicó, algunos migrantes dejan en Estados Unidos herramientas, vehículos y otros bienes que representan años de trabajo. “Todo el tiempo de su vida queda en un vehículo, en herramientas de trabajo, todo se queda allá”, lamentó.
Aunque los retornados regresan con experiencias adquiridas durante su permanencia en Estados Unidos, el proceso de deportación implica importantes pérdidas personales y económicas. “Vuelven, claro, con muchas experiencias, muy fortalecidos, pero perdieron mucho tiempo de su vida”, manifestó.
Necesidad de acompañamiento
La atención posterior al retorno también representa un desafío. Según Bordignon, actualmente no existe un acompañamiento psicológico suficiente para los migrantes que llegan al CAMR.
Explicó que el Gobierno tiene previsto iniciar en octubre un proyecto orientado a la inserción laboral de los hondureños retornados. También existe la intención de brindar apoyo económico a quienes regresan con experiencia laboral adquirida en el extranjero.
“Todavía no hay apoyo psicológico, no hay un acompañamiento a los migrantes que llegan al CAMR todavía”, dijo.
Aunque existen instituciones que apoyan a los retornados mediante programas de emprendimiento, Bordignon consideró necesario fortalecer la atención desde el propio centro. “Necesitamos tener a alguien desde la CARM, que esa es la función del Gobierno, lo que el Gobierno va a asumir a partir de octubre, que refiera a las personas a las instituciones”, explicó.
Los vuelos no solo trasladan a hombres y mujeres adultos. También regresan niños y familias, quienes reciben atención en el Centro de Atención al Migrante Retornado. Ante esta realidad, Bordignon hizo un llamado a priorizar la inversión social y la dignidad de las personas.
“Pienso que en vez de hacer tantas guerras, en vez de invertir tanto dinero en guerras, hay que pensar más en la alimentación, en el desarrollo social, económico de las personas. “Se invierte tanto para matar y tan poco para promover la dignidad humana”, concluyó.
Los vuelos con hondureños deportados desde Estados Unidos continúan llegando semanalmente al país, mientras las autoridades y organizaciones de atención a migrantes enfrentan el reto de fortalecer los programas de reinserción laboral, apoyo psicológico y reunificación familiar.