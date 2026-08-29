Deportados, esposados y sin esperanza: así regresan cientos de hondureños a Honduras

San Pedro Sula, Honduras. Con esposas en las manos, lesiones y, en algunos casos, sin documentos ni pertenencias, continúan llegando al país hondureños retornados desde Estados Unidos. Reportes del Instituto Nacional de Migración (INM) señalan que los vuelos con migrantes deportados arriban cada semana al aeropuerto Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés. Idalia Bordignon, actual directora del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), señaló que muchos compatriotas regresan en condiciones que reflejan el impacto físico y emocional de la deportación. “Vienen en condiciones de delincuentes porque vienen amarrados como delincuentes y vienen muy, heridos porque ya no tienen la esperanza de regresar a Estados Unidos ”, manifestó Bordignon.

Entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2026, un total de 30,965 hondureños han sido retornados desde Estados Unidos, según el Instituto Nacional de Migración.

Impacto emocional

Uno de los principales impactos para los retornados es la separación de sus familias. Muchos dejan en Estados Unidos a sus esposas, hijos pequeños y otros familiares, por lo que el regreso forzado representa también la ruptura de proyectos de vida construidos durante años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Muchos dejan familia, esposa, niños pequeños y la división de la familia es algo que hiere profundamente a una persona. No es lo afectivo, es lo emocional, es la sangre que clama, ¿no?", expresó la directora del CARM.

Según explicó, algunos migrantes dejan en Estados Unidos herramientas, vehículos y otros bienes que representan años de trabajo. La situación se vuelve más difícil porque muchos retornados pierden la esperanza de volver a Estados Unidos y reunirse con sus seres queridos. “Ya vienen sin la esperanza de poder regresar y reunificarse con sus familias”, agregó. Bordignon también señaló que otro de los problemas que enfrentan los migrantes durante los procesos de detención es la pérdida de sus documentos y pertenencias. “Cuando son agarrados por ICE, difícilmente reciben su documento porque ICE le bota la documentación y lo pierden todo”, afirmó. Según explicó, algunos migrantes dejan en Estados Unidos herramientas, vehículos y otros bienes que representan años de trabajo. “Todo el tiempo de su vida queda en un vehículo, en herramientas de trabajo, todo se queda allá”, lamentó.

Aunque los retornados regresan con experiencias adquiridas durante su permanencia en Estados Unidos, el proceso de deportación implica importantes pérdidas personales y económicas. “Vuelven, claro, con muchas experiencias, muy fortalecidos, pero perdieron mucho tiempo de su vida”, manifestó.

Necesidad de acompañamiento