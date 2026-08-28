La desinformación encierra al usuario en un círculo de miedo y consumo compulsivo

San Pedro Sula, Honduras

La desinformación no solo engaña: también puede alterar la percepción del peligro y encerrar a las personas en un círculo de miedo, ansiedad y consumo compulsivo de noticias. Entrevistas con tres psicólogos hondureños y estudios internacionales permiten identificar el mecanismo: una falsedad repetida se vuelve familiar; la familiaridad puede hacerla parecer creíble; el contenido alarmante activa emociones; y la incertidumbre empuja al usuario a buscar más información en las mismas plataformas donde circulan los engaños. El impacto no es igual en todas las personas ni significa que cualquier contacto con información falsa produzca un trastorno psicológico. Sin embargo, los especialistas advierten que la exposición constante puede generar inseguridad, irritabilidad, agotamiento y dificultades para desconectarse.

Mentira repetida

Judith Andino, psicóloga y psicoterapeuta, explica que la repetición puede reemplazar silenciosamente a la comprobación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Nuestro cerebro tiende a familiarizarse con aquello que ve repetidamente. Cuando una misma información aparece muchas veces, empieza a resultarnos conocida y esa familiaridad puede hacer que la percibamos como más creíble, aunque nunca hayamos comprobado”, dijo. “El problema actual es que en redes sociales podemos encontrarnos con el mismo mensaje muchas veces y terminar pensando: si todo el mundo lo está diciendo, debe ser cierto. Pero repetición no significa verdad”, agrega. La falsedad también gana credibilidad cuando es compartida por familiares, amistades o personas que piensan de manera similar. El usuario puede interpretar la repetición dentro de su grupo como una confirmación, aunque todos reproduzcan una misma fuente sin verificar. Una investigación publicada en 2020 ⁠ en Cognitive Research: Principles and Implications encontró que depender principalmente de las emociones aumentaba la credibilidad concedida a noticias falsas. El trabajo incluyó una primera muestra de 409 personas y cuatro experimentos posteriores con 3,884 participantes. Los resultados mostraron que inducir un procesamiento emocional incrementaba la creencia en contenidos falsos frente a un grupo de control o a personas orientadas hacia el razonamiento.

Quedar atrapado

La exposición a mensajes alarmantes también puede hacer que el entorno parezca más peligroso de lo que realmente es. “Cuando encontramos noticias que son alarmantes, que son falsas y que no sabemos quién dice la verdad, esto nos impacta y nos vuelve bastante inseguros, nos desestabiliza emocionalmente y psicológicamente, afectando nuestro comportamiento y nuestra conducta y probablemente nuestro pensamiento”, explica Felipe Maldonado, docente de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Daniel Matamoros, psicólogo, advierte que el problema se agrava cuando la búsqueda de información deja de responder a un interés y se convierte en una necesidad difícil de controlar. “El efecto traumático, el efecto de ansiedad, se mide por la obsesión por noticias, la obsesión por estar informándose de situaciones negativas. Cuando ya no es una curiosidad o interés, sino es una obsesión, produce ansiedad”, dice. La revisión constante no necesariamente resuelve la incertidumbre. Cada actualización puede exponer al usuario a nuevas advertencias, contradicciones y mensajes diseñados para capturar su atención. Un estudio de la Universidad Estatal de Michigan ⁠, realizado con 189 universitarios estadounidenses, encontró que quienes presentaban más señales de uso problemático de redes también mostraban mayor tendencia a creer, abrir e interactuar con noticias falsas. La investigación establece una asociación, pero no demuestra que el consumo problemático cause por sí solo la creencia en desinformación ni determina cuál de los dos fenómenos aparece primero.

Costo emocional