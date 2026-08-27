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Barcelona agita el mercado, anuncian decisión con Julián y Real Madrid cierra fichaje

Atlético lanza comunicado sobre Julián, Barcelona agita el mercado, Real Madrid cierra fichaje, otro refuerzo de 140 millones a la Premier y giro con Enzo.

Barcelona agita el mercado, anuncian decisión con Julián y Real Madrid cierra fichaje
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El mercado de fichajes en el fútbol internacional está entrando en su recta final y estos son algunos de los últimos movimientos de este jueves 27 de agosto.
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OFICIAL // El mundialista César Huerta se convirtió en nuevo jugador de los Pumas UNAM mexicanos, con los cuales jugará a partir del presente torneo Apertura 2026, confirmó este jueves la institución. Regresa al conjunto universitario después de vestir la camiseta del Anderlecht de la liga de Bélgica, con el cual fichó a inicios del 2025.

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OFICIAL // El Ipswich Town, equipo recién ascendido a la Premier League, ha fichado este jueves al argentino Exequiel Palacios, procedente del Bayer Leverkusen, por 23 millones de libras (27 millones de euros).
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OFICIAL // El Aston Villa anunció este jueves la incorporación de Leon Goretzka como agente libre tras terminar su contrato con el Bayern Múnich.
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OFICIAL // El Espanyol ha incorporado al extremo Bryan Zaragoza para la temporada 2026-27 en calidad de cedido y con opción de compra, según ha informado este jueves la entidad catalana en un comunicado.
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OFICIAL // El Tottenham cerró la cesión del egipcio Omar Marmoush para esta temporada, incluyendo una opción de compra obligatoria de unos 60 millones de libras (70 millones de euros).

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OFICIAL // El defensa germano-turco Felix Udoukhai, de 28 años, jugará la próxima temporada en el Unión Berlín después de haber defendido la pasada campaña la camiseta del Beşiktaş de Turquía, informó este jueves el club berlinés.
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OFICIAL // El Chelsea ha hecho caja con el delantero Liam Delap, que no contaba para Xabi Alonso, y lo ha vendido por 50 millones de libras (58 millones de euros) al Nottingham Forest. Este es el traspaso más caro de la historia del Forest, que este mismo verano vendió a Elliot Anderson por 136 millones al Manchester City.
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OFICIAL // El delantero ucraniano Viktor Tsygankov ha fichado por el Ajax neerlandés, que pagará 5 millones de euros al Girona español, tras todo un verano de tensiones entre el jugador y el club catalán.
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CONFIRMADO. Nicolas Jackson se convertirá en el último fichaje del Aston Villa en este mercado de fichajes.
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OFICIAL // El centrocampista español Gnangoro Bouare, procedente del Real Betis, se ha convertido este jueves en nuevo jugador del Rayo Vallecano para las próximas cinco temporadas, hasta 2031, según informó el club madrileño.
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Álvaro Morata, futbolista del Como, podría incorporarse al Leganés, de Segunda División española, en los últimos días del mercado de fichajes, después de que el club madrileño mostrara interés por el delantero, por quien ya habría iniciado contactos.
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OFICIAL // El Barcelona anunció este jueves el fichaje del portero croata Dominik Livakovic, procedente del Fenerbahce turco, hasta el 30 de junio de 2030.
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MARCA informa que Emiliano 'Dibu' Martínez formará parte del Chelsea de Xabi Alonso. "El Chelsea llega a un acuerdo verbal para fichar a Emiliano Martínez! Acuerdo directo entre el club y el Aston Villa por 7,5 millones de libras para su traspaso definitivo. Dibujou dio luz verde al Chelsea y hoy ambos clubes acordaron los términos", replicó Fabrizio Romano.
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The Athletic informa que el Liverpool alcanzó un acuerdo con el PSG para el fichaje de Bradley Barcola por unos 120 millones de libras (140 millones de euros)
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OFICIAL // El Granada ha traspasado al defensa ghanés Oscar Nassei al Real Madrid para jugar la próxima temporada en el filial blanco, según informó este jueves la agencia de representación del futbolista.
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Nuevo giro. Xabi Alonso: “Enzo Fernández fue dejado fuera (de la convocatoria) porque fue mi propia decisión compartida con el club”.'TyC Sports'informa que el Chelsea ya tiene un acuerdo con el City por su traspaso de casi 140 millones de euros.
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Matteo Moretto informa que Álvaro Cortés está muy cerca de abandonar el Barcelona y se iría al Royal Antwerp de Bélgica.
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Florian Plettenberg, de Sky Sport Alemania, revela que el Barcelona inició sus movimientos para fichar al joven de 16 años, el defensa central del Hamburgo, Mikael Baza.
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El Atlético de Madrid ha tomado decisión sobre Julián Álvarez y da golpe al Barcelona. El Consejo de Administración del Atlético “ha mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Fútbol Club Barcelona”, según anunció la entidad, que explicó que “ni ha existido ni va a existir ninguna negociación” por ello con la entidad azulgrana.
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Por su parte, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, explicó este jueves que el delantero argentino Julián Alvarez está “realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo”, remarcó que le “repugna la falsedad” por parte del Barcelona y apuntó que la intención del club es que el jugador siga en el equipo, pero se buscará una “alternativa” si el atacante lo ve “incompatible”, nunca a la entidad azulgrana.
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