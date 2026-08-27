Confirmados cruces de cuartos de Copa Centroamericana: rivales de Olimpia, Motagua y Marathón

Los cruces de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf quedaron definidos este jueves después del triunfo del Olimpia (2-1) contra el Deportivo Saprissa en la última jornada de la fase de grupos. Honduras logró meter a sus tres equipos (Olimpia, Motagua y Marathón) a los cuartos de final, Costa Rica también contará con la presencia de tres clubes (Saprissa, Alajuelense y Cartaginés) y los otros dos conjuntos son de El Salvador (Luis Ángel Firpo y Alianza).

Olimpia ya tenía asegurado su boleto a la siguiente ronda y confirmó su liderato del Grupo C con 12 puntos e invicto tras la victoria 2-1 sobre Saprissa en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa gracias a los goles del defensa uruguayo Emanuel Hernández y del delantero hondureño Jorge Benguché. El equipo de Eduardo Espinel se verá las caras en cuartos de final contra el Luis Ángel Firpo salvadoreño. Olimpia tendrá la ventaja de cerrar la llave en casa por haber ganado su grupo. Motagua, que fue líder del Grupo D, enfrentará al Alianza de El Salvador y el Marathón, segundo del Grupo B, chocará contra el Alajuelense de Costa Rica. El otro duelo lo protagonizarán dos equipos ticos entre Saprissa y Cartaginés. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Fechas y formato de cuartos de final de Copa Centroamericana

En las próximas horas, la Concacaf dará los días exactos y las horas de cada partido, pero los juegos de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana se disputarán entre el 8 y el 10 de septiembre; mientras que los choques de vuelta serán entre el 15 y el 17 de septiembre. Según el formato de la competencia, los clubes que avancen a semifinales estarán clasificados a la Copa de Campeones de Concacaf y seguirán su camino en la lucha por el título regional; mientras que los perdedores en cuartos de final tendrán que jugar un repechaje para buscar un cupo en Concachampions. Ya en estas series de eliminación directa (cuartos de final, semifinales, repechaje y final) se contará con el VAR. Además, el gol en patio ajeno toma relevancia, porque el primer criterio de desempate es la mayor cantidad de goles convertidos como visitantes en el tiempo reglamentario en los dos partidos. De no desempatarse una serie a través de esa vía, vendrían los tiempos extra (donde ya no aplica el gol de visita), incluso los penales, en caso de ser necesario. Para los cuartos de final, los ganadores de grupos cerrarán la serie en casa; mientras que para semifinales, el repechaje y la final, lo hará quien tenga más puntos en ese momento.

LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL: