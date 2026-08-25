Motagua resiste la tormenta y avanza a cuartos de Copa Centroamericana

Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Motagua sufrió, luchó hasta el último minuto y consiguió una clasificación que sabe a gloria. El campeón del fútbol hondureño empató 1-1 ante Municipal en el estadio El Trébol de Guatemala y, con este resultado, selló su boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. El Ciclón Azul se plantó con personalidad en territorio guatemalteco, aunque tuvo que atravesar momentos de enorme tensión durante el encuentro, especialmente en el tramo final. Municipal, obligado a ganar para mantener con vida sus aspiraciones, se lanzó con todo en busca del gol de la victoria, pero se encontró con un Motagua que supo aguantar la presión y mantener el resultado cuando más apretaba el conjunto chapín.

El empate no solo significó el boleto para Motagua, sino también la eliminación del vigente campeón de Guatemala, que necesitaba quedarse con los tres puntos para avanzar a la siguiente ronda. Los dirigidos por Javier López mostraron carácter en una noche donde cada pelota dividida, cada centro y cada llegada al área se vivieron con máxima tensión. Con el empate ante Municipal, Motagua terminó la fase de grupos en el segundo lugar del Grupo D con ocho puntos. El liderato quedó en manos del Cartaginés de Costa Rica, que derrotó 1-0 al FAS de El Salvador y también alcanzó las ocho unidades. La igualdad en puntos obligó a recurrir a los criterios de desempate establecidos por la competición. En esta ocasión, Cartaginés salió favorecido al registrar una menor cantidad de tarjetas amarillas que Motagua, por lo que terminó ocupando la primera posición del grupo, mientras el conjunto hondureño avanzó como segundo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Más allá de perder el liderato por ese curioso criterio, ambos equipos cumplieron con el principal objetivo: instalarse entre los ocho mejores clubes de Centroamérica y continuar en la pelea por el título. Ahora Motagua deberá esperar el cierre de la fase de grupos para conocer a su rival en los cuartos de final.

LAS ACCIONES

El Ciclón Azul llegó a territorio guatemalteco sabiendo que un empate podía ser suficiente para conseguir su objetivo, pero desde el comienzo tuvo que soportar la presión de un Municipal que salió decidido a imponer condiciones ante su afición. El conjunto chapín tomó el control de las acciones y comenzó a generar peligro sobre la portería defendida por Luis Ortiz. César Archila fue uno de los primeros en probar suerte con un remate que pasó cerca del arco, mientras que minutos después Motagua se salvó de manera increíble. A los 13 minutos, un despeje de Búho Meléndez terminó impactando en el poste y el rebote volvió a generar peligro en el área hondureña. Municipal apretaba y parecía estar más cerca de abrir el marcador. El dominio local continuó. Alejandro Cabeza aprovechó una mala salida del guardameta azul y conectó un cabezazo que se marchó por encima del arco. Los locales reclamaron una posible falta dentro del área, pero la acción no pasó a mayores. Se jugaba el minuto 26. Municipal seguía insistiendo y Júnior Pérez volvió a llevar peligro con un cabezazo tras el cobro de un tiro de esquina. La pelota pasó rozando el poste y Motagua respiraba con dificultad. Pero cuando peor la pasaba el campeón hondureño, apareció a los 36 minutos Rodrigo de Oliveira para cambiar la historia del partido. Motagua encontró su primera gran oportunidad y no perdonó. Jesús Batiz ganó por arriba y asistió de cabeza a De Oliveira, quien anticipó al guardameta del Municipal dentro del área y mandó la pelota al fondo de las redes.

El 0-1 silenció por completo el estadio El Trébol y desató la celebración de los jugadores y cuerpo técnico del ciclón. Municipal había sido superior durante buena parte de la primera mitad, pero el conjunto hondureño se marchó al descanso con la ventaja.



SEGUNDO TIEMPO

El gol cambió el partido. Motagua comenzó a manejar mejor la pelota durante el complemento y Municipal perdió parte del dominio que había mostrado en los primeros 45 minutos. Cristian Hernández de los locales probó con un remate de volea que se marchó desviado, mientras que Jefryn Macías estuvo cerca de sorprender al guardameta local con un centro que terminó siendo despejado hacia un costado.

Y cuando Motagua parecía tener el partido bajo control, llegó el golpe del conjunto chapín. Al minuto 75, Erik López apareció dentro del área y conectó un cabezazo que terminó en el fondo de las redes para establecer el 1-1 y devolverle la vida al campeón guatemalteco. A partir de ese momento comenzó otro partido. Municipal, obligado a ganar para conseguir la clasificación, se lanzó con todo al ataque. El cuadro chapín se volcó sobre el área hondureña, comenzó a enviar centros y puso a prueba una y otra vez a la defensa azul. Como si la tensión fuera poca, un fuerte aguacero cayó sobre el estadio El Trébol durante la recta final, complicando todavía más las condiciones del terreno de juego. La pelota comenzó a circular con dificultad y los jugadores tuvieron que disputar los últimos minutos bajo una intensa lluvia. Municipal siguió buscando desesperadamente ese segundo gol que le habría dado el boleto a los cuartos. Entonces llegó el pitazo del árbitro. Motagua lo pudo conseguir. El campeón hondureño sobrevivió a la presión del Municipal, resistió los embates de los chapines y aseguró su presencia en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Municipal (1): Braulio Linares; Aubrey David, José Mena, César Archila (Rudy Múñoz 68’), José Morales, Erick López, Yúnior Pérez (Erick Paniagua 80’), César Calderón, Rodrigo Saravia (Pedro Altán 45’), Alejandro Cabeza (Jefry Bantes 59’) y Cristian Hernández (Rudy Barrientos 59’). Goles: E. López (75’)

Motagua (1): Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Luis Vega (Pablo Cacho 45’), Giancarlo Sacaza, Clever Portillo; Óscar Padilla, Denis Meléndez (Rodrigo Gómez 70’x), Alejandro Reyes, Jesús Batiz (Luis Crisanto 61’), Jefryn Macías (Valerio Marinacci 89’), Rodrigo de Olivera (Jonathan Moya 61’ Goles: R. de Olivera (35’) Árbitro: José Ugalde (Costa Rica).