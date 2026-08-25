Tiktoker Urías Lovo se defenderá en libertad por caso de rapar a menor por L500

El creador de contenido hondureño Urías Jabin Lovo Montoya podrá continuar en libertad el proceso judicial que enfrenta por el presunto delito de trato degradante agravado en perjuicio de un menor de edad, luego de que los jueces resolvieran imponerle medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
La decisión fue adoptada durante la audiencia correspondiente al proceso iniciado a raíz del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, que acusa a Lovo de participar en un hecho ocurrido el pasado 16 de agosto en el parque central de Danlí.
De acuerdo con la acusación fiscal, Lovo y el también creador de contenido Rosel Ariel Archaga Rodas habrían rapado el cabello de un menor de edad mientras grababan la acción con sus teléfonos celulares.
Los videos posteriormente fueron difundidos en redes sociales y se volvieron virales, generando indignación y cuestionamientos por la exposición pública del menor.
Según el Ministerio Público, durante el hecho también se habrían realizado expresiones que ridiculizaban al niño y señalamientos relacionados con un supuesto consumo de sustancias dañinas para la salud, lo que habría afectado su imagen e integridad moral.
Ante estos señalamientos, la Fiscalía Regional de Oriente presentó el requerimiento fiscal contra ambos creadores de contenido y sostuvo que existían indicios suficientes para establecer su presunta participación en los hechos investigados.
Sin embargo, durante la audiencia, la defensa de Lovo argumentó que no se cumplían los requisitos necesarios para imponerle la prisión preventiva.
“El Ministerio Público no pudo comprobar los extremos, no cumplió los requisitos para que se pueda aplicar una acción por tratos degradantes”, sostuvo el abogado defensor del creador de contenido.
Tras analizar los argumentos de las partes, los jueces determinaron imponer a Lovo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, por lo que podrá enfrentar el proceso judicial en libertad, siempre que cumpla las condiciones establecidas por el tribunal.
Cabe señalar que, la resolución no significa que el proceso haya concluido ni que se haya determinado la inocencia del acusado. Lovo continúa vinculado al expediente y deberá someterse a las disposiciones judiciales mientras avanza el procedimiento.
El caso se originó después de que el video en el que aparece el menor fuera difundido en plataformas digitales, provocando una fuerte reacción de usuarios y organizaciones que cuestionaron la utilización de la imagen de un niño en contenido destinado a redes sociales.