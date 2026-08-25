Honduras: Dos equipos dicen adiós y son desafiliados por insólito motivo

Olimpia Occidental es uno de los clubes con mayor tradición en el fútbol de ascenso de Honduras y representa a La Entrada, Copán, una zona que durante décadas ha tenido al fútbol como una de sus principales pasiones. El conjunto conocido como los “Albos Copanecos” fue fundado en 1965 y construyó buena parte de su identidad compitiendo en las categorías de ascenso, convirtiéndose en un equipo habitual de la segunda división del fútbol hondureño.