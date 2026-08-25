Honduras: Dos equipos dicen adiós y son desafiliados por insólito motivo

Una situación inesperada y dolorosa se ha confirmado en las últimas horas: dos equipos de Honduras han dicho adiós.
La noticia ha estremecido las redes sociales y ha golpeado duramente a las aficiones de dos clubes que, hasta hace poco, tenían el sueño de competir y crecer dentro del fútbol hondureño.
Los equipos han sido desafiliados, en medio de problemas que terminaron por afectar directamente su continuidad dentro del balompié nacional.
Se trata de Olimpia Occidental y San Juan, clubes que no lograron inscribirse para disputar el Torneo Apertura de la Liga de Ascenso y que, debido a esta situación, han descendido directamente.
La decisión representa un duro golpe para ambas instituciones y sus seguidores, ya que ninguno de los dos equipos pudo siquiera competir en el presente campeonato antes de perder su categoría.
Los problemas administrativos, económicos y legales fueron determinantes para que ambos clubes terminaran perdiendo su lugar en la Segunda División del fútbol hondureño.
Ahora, Olimpia Occidental y San Juan deberán comenzar nuevamente desde la Liga Mayor, en un panorama que deja muchas dudas sobre el futuro de ambas instituciones y que podría significar un adiós definitivo si no logran solucionar los inconvenientes que atraviesan.
En el caso de Olimpia Occidental, el club intentó mantener la categoría mediante una negociación para ceder su lugar al Carbonal. Sin embargo, la Federación de Fútbol de Honduras no autorizó la operación, al considerar que esta situación podría generar problemas y precedentes dentro del fútbol hondureño.
De esta manera, dos clubes históricos de sus respectivas comunidades se despiden, al menos por ahora, de la Liga de Ascenso.
La noticia ha provocado tristeza y sorpresa entre los aficionados, que lamentan la desaparición de ambos equipos de la competencia profesional y esperan que esta no sea la despedida definitiva de dos instituciones que, durante años, lucharon por mantenerse vivas en el fútbol hondureño.
Olimpia Occidental es uno de los clubes con mayor tradición en el fútbol de ascenso de Honduras y representa a La Entrada, Copán, una zona que durante décadas ha tenido al fútbol como una de sus principales pasiones. El conjunto conocido como los “Albos Copanecos” fue fundado en 1965 y construyó buena parte de su identidad compitiendo en las categorías de ascenso, convirtiéndose en un equipo habitual de la segunda división del fútbol hondureño.
El camino de Olimpia Occidental en el fútbol de ascenso no ha sido sencillo. El club ha tenido que superar diferentes dificultades deportivas y económicas para mantenerse vigente. Su presencia en la Liga de Ascenso se consolidó con el paso de los años y tuvo incluso que disputar partidos por la permanencia.
En 2013, por ejemplo, consiguió salvarse del descenso después de superar a Sonaguera FC en una serie por la permanencia. Para 2016, el club volvió a encontrarse cerca de perder la categoría, en aquella ocasión debido a dificultades económicas que amenazaban seriamente su continuidad.
Ahora, el histórico equipo copaneco vuelve a estar en el centro de la atención debido a una complicada situación administrativa y económica. La crisis llegó a tal punto que se planteó la posibilidad de que su categoría fuera cedida a Carbonal FC, un conjunto de Bonito Oriental, Colón. La intención era encontrar una alternativa para mantener vigente la plaza en la Liga de Ascenso, pero la operación no recibió la aprobación correspondiente
Para una institución con más de seis décadas de historia, la posibilidad de quedar fuera de la Liga de Ascenso representa mucho más que perder una categoría: significa poner en riesgo la continuidad de un proyecto deportivo que durante años ha servido como referente futbolístico para La Entrada y para todo el occidente de Honduras.
Al igual que Olimpia Occidental, el San Juan Huracán de Quimistán, Santa Bárbara, uno de los clubes con mayor tradición de la zona occidental del país, ha perdido su categoría en la Liga de Ascenso y deberá regresar a la Liga Mayor, luego de no completar dentro del plazo establecido su proceso de inscripción para el Torneo Apertura 2026-2027.
La noticia representa un golpe especialmente duro para Quimistán. No se trata solamente de la salida de un equipo de una competencia: se trata de una institución fundada hace más de seis décadas, que ha formado parte de la identidad deportiva de la comunidad y que durante años llevó el nombre del municipio por diferentes escenarios del fútbol hondureño.