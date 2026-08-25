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Olimpia da golpe en Concacaf: destrona a Alajuelense y Motagua sube en ranking de Centroamérica

Olimpia supera al Saprissa en el ranking de clubes antes del partido de la Copa Centroamericana.

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 12:55 -
  • Juan Carlos Miranda
Olimpia da golpe en Concacaf: destrona a Alajuelense y Motagua sube en ranking de Centroamérica
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La Concacaf actualizó el ranking de los mejores clubes de Centroamérica y Olimpia da el golpe. Es el nuevo rey de la zona, baja a Alajuelense y Saprissa. Motagua subió y Marathón bajó.
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18. Sporting San Miguelito (puesto general 70) - El equipo panameño perdió 4 puntos y bajó al lugar 18 del ranking de clubes de Centroamérica.
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17. Olancho FC (puesto general 69) - Los Potros sumaron un punto y subieron al puesto 17 del ranking de clubes de Centroamérica.
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16. Comunicaciones (puesto general 68) - Los Cremas de Guatemala perdieron dos puntos, pero se ubicaron en el puesto 16 del ranking de clubes de Centroamérica.
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15. Real Estelí (puesto general 67) - El club de Nicaragua perdió 11 puntos y bajó hasta el puesto 15 del ranking de clubes de Centroamérica.
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14. Luis Ángel Firpo (puesto general 66) - El club salvadoreño sumó 10 puntos y se ubicó en el puesto 14 del ranking de clubes de Centroamérica.
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13. Deportivo Mixco (puesto general 65) - El equipo guatemalteco sumó 6 puntos y pasó al lugar 13 del ranking de clubes de Centroamérica.
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12. Club Xelajú (puesto general 62) - El equipo de Guatemala acumuló 3 puntos y se mantiene en el mismo lugar, el 12, del ranking de clubes de Centroamérica.
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11. Real España (puesto general 61) - La Máquina sumó un punto, pero no le sirvió para subir y bajó al puesto 11 del ranking de clubes de Centroamérica.
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10. Antigua GFC (puesto general 60) - El club chapín sumó 6 puntos y pasó al puesto 10 del ranking de clubes de Centroamérica.
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9. Marathón (puesto general 59) - El cuadro verdolaga bajó 9 puntos y descendió al noveno lugar del ranking de clubes de Centroamérica.
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8. Cartaginés (puesto general 58) - El club tico sumó 4 puntos y ahora se ubica en el octavo lugar del ranking de clubes de Centroamérica.
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7. Motagua (puesto general 56) - El Ciclón Azul sumó un punto y subió hasta el séptimo puesto del ranking de clubes de Centroamérica.
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6. Plaza Amador (puesto general 51) - El equipo panameño acumuló un punto y subió al puesto 6 de la clasificación de club del área de Centroamérica.
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5. Herediano (puesto general 48) - El conjunto tico sigue en el mismo puesto tras sumar un punto.
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4. CSD Municipal (puesto general 44) - El equipo guatemalteco subió dos puntos y se mantiene en el mismo lugar.
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3. Alajuelense (puesto general 40) - Los rojinegros pierden el primer y segundo puesto tras bajar 12 puestos en el ranking de clubes de Centroamérica.
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2. Deportivo Saprissa (puesto general 38) - El Monstruo Morado bajó 4 puntos, pero pese a ello ascendió al segundo puesto del ranking en el área centroamericana.
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1. Olimpia (puesto general 34) - El club más ganador de Honduras subió 4 puntos y bajó de la cima al Alajuelense en el ranking de clubes del área de Centroamérica.
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El TOP 10 de los mejores clubes de Centroamérica, clasificación actualizado por la Concacaf en este mes de agosto.
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El TOP 10 de los mejores clubes de la Concacaf con el Toluca en la cabeza de la clacificación.
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