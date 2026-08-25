Olimpia da golpe en Concacaf: destrona a Alajuelense y Motagua sube en ranking de Centroamérica

La Concacaf actualizó el ranking de los mejores clubes de Centroamérica y Olimpia da el golpe. Es el nuevo rey de la zona, baja a Alajuelense y Saprissa. Motagua subió y Marathón bajó.
18. Sporting San Miguelito (puesto general 70) - El equipo panameño perdió 4 puntos y bajó al lugar 18 del ranking de clubes de Centroamérica.
17. Olancho FC (puesto general 69) - Los Potros sumaron un punto y subieron al puesto 17 del ranking de clubes de Centroamérica.
16. Comunicaciones (puesto general 68) - Los Cremas de Guatemala perdieron dos puntos, pero se ubicaron en el puesto 16 del ranking de clubes de Centroamérica.
15. Real Estelí (puesto general 67) - El club de Nicaragua perdió 11 puntos y bajó hasta el puesto 15 del ranking de clubes de Centroamérica.
14. Luis Ángel Firpo (puesto general 66) - El club salvadoreño sumó 10 puntos y se ubicó en el puesto 14 del ranking de clubes de Centroamérica.
13. Deportivo Mixco (puesto general 65) - El equipo guatemalteco sumó 6 puntos y pasó al lugar 13 del ranking de clubes de Centroamérica.
12. Club Xelajú (puesto general 62) - El equipo de Guatemala acumuló 3 puntos y se mantiene en el mismo lugar, el 12, del ranking de clubes de Centroamérica.
11. Real España (puesto general 61) - La Máquina sumó un punto, pero no le sirvió para subir y bajó al puesto 11 del ranking de clubes de Centroamérica.
10. Antigua GFC (puesto general 60) - El club chapín sumó 6 puntos y pasó al puesto 10 del ranking de clubes de Centroamérica.
9. Marathón (puesto general 59) - El cuadro verdolaga bajó 9 puntos y descendió al noveno lugar del ranking de clubes de Centroamérica.
8. Cartaginés (puesto general 58) - El club tico sumó 4 puntos y ahora se ubica en el octavo lugar del ranking de clubes de Centroamérica.
7. Motagua (puesto general 56) - El Ciclón Azul sumó un punto y subió hasta el séptimo puesto del ranking de clubes de Centroamérica.
6. Plaza Amador (puesto general 51) - El equipo panameño acumuló un punto y subió al puesto 6 de la clasificación de club del área de Centroamérica.
5. Herediano (puesto general 48) - El conjunto tico sigue en el mismo puesto tras sumar un punto.
4. CSD Municipal (puesto general 44) - El equipo guatemalteco subió dos puntos y se mantiene en el mismo lugar.
3. Alajuelense (puesto general 40) - Los rojinegros pierden el primer y segundo puesto tras bajar 12 puestos en el ranking de clubes de Centroamérica.
2. Deportivo Saprissa (puesto general 38) - El Monstruo Morado bajó 4 puntos, pero pese a ello ascendió al segundo puesto del ranking en el área centroamericana.
1. Olimpia (puesto general 34) - El club más ganador de Honduras subió 4 puntos y bajó de la cima al Alajuelense en el ranking de clubes del área de Centroamérica.
El TOP 10 de los mejores clubes de Centroamérica, clasificación actualizado por la Concacaf en este mes de agosto.
El TOP 10 de los mejores clubes de la Concacaf con el Toluca en la cabeza de la clacificación.