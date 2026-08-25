¿Lo acompaña Shakira? Piqué de luto tras la muerte de un ser querido

A lo largo de su vida, Lina Rovira fue testigo del crecimiento de varias generaciones de su familia y, especialmente, de la carrera de su nieto. Piqué comenzó desde muy joven su camino en el fútbol y terminó convirtiéndose en uno de los defensas más reconocidos de su generación, además de conquistar importantes títulos con el FC Barcelona y la selección española.