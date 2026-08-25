¿Lo acompaña Shakira? Piqué de luto tras la muerte de un ser querido

Gerard Piqué atraviesa un momento de luto tras confirmarse la muerte de un integrante muy cercano de su familia.
La noticia ha generado atención en medios españoles debido al vínculo que esta persona mantenía con el exfutbolista del FC Barcelona y por tratarse de alguien que estuvo presente durante buena parte de su vida.
La pérdida representa un duro golpe para la familia del exdefensa español, quien en los últimos años ha mantenido una vida alejada de las canchas, aunque continúa siendo una figura ampliamente conocida por sus proyectos empresariales y por su pasado deportivo.
El familiar fallecido tenía una relación directa con la familia de Piqué y alcanzó una edad que pocas personas logran superar.
Se trata de Lina Rovira Montsant, abuela paterna de Gerard Piqué, quien falleció a los 102 años.
La mujer era madre de Joan Piqué, padre del exfutbolista, y formaba parte de su círculo familiar más cercano.
A lo largo de su vida, Lina Rovira fue testigo del crecimiento de varias generaciones de su familia y, especialmente, de la carrera de su nieto. Piqué comenzó desde muy joven su camino en el fútbol y terminó convirtiéndose en uno de los defensas más reconocidos de su generación, además de conquistar importantes títulos con el FC Barcelona y la selección española.
La despedida de Lina Rovira tendrá lugar en Sant Guim de Freixenet, localidad de la provincia de Lérida vinculada a la familia. El velatorio está previsto para este martes 25 de agosto, mientras que la misa funeral se celebrará el miércoles 26 de agosto en la iglesia del Sagrat Cor.
Hasta el momento, no han trascendido públicamente las causas de su fallecimiento. La familia ha mantenido la pérdida con discreción mientras afronta la partida de una mujer que alcanzó los 102 años y que formó parte de una generación fundamental dentro de la historia familiar de Gerard Piqué.