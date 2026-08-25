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Estas zonas de Honduras no tendrán energía este miércoles 26 de agosto

La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país

Estas zonas de Honduras no tendrán energía este miércoles 26 de agosto
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este miércoles 26 de agosto del presente año.

 Foto: Archivo La Prensa
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Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, según indica el comunicado.

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La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos seis horas en varias zonas del país.

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La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.

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Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.

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La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.

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Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:

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En Omoa, el corte afectará a los pobladores de Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, las generadoras hidroeléctricas Cuyamel, San Carlos y Cortecito, El Listón, Paso Viejo y Las Flores en un horario de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde.
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