¿Quiénes eran los hombres que fueron asesinados y lanzados a una hondonada en Lempira?

La tranquilidad de la aldea San Bartolo, Lempira, se vio interrumpida por el hallazgo de dos cuerpos sin vida, encontrados en el fondo de una hondonada el lunes 24 de agosto.
Las víctimas fueron identificadas como Samuel Tejada y Juan Carlos Quintanilla, cuyos cuerpos presentaban múltiples lesiones y moretones, según los datos preliminares conocidos.
Las condiciones en que fueron encontrados llevaron a las autoridades a considerar que ambos hombres habrían sido asesinados antes de ser arrojados al lugar.
Una de las víctimas fue localizada con parte de su cuerpo al descubierto, mientras la otra aún llevaba puesta una camisa en la parte inferior.
Las primeras versiones apuntan a que los hombres podrían haber sido acuchillados, debido a las heridas observadas en sus cuerpos.
Por ahora, no se ha determinado cuánto tiempo estuvieron desaparecidos ni el momento exacto en que fueron privados de la vida.
Samuel residía en el sector conocido como Las Camoteras y Juan Carlos Quintanilla en Cedrales. Hasta el momento tampoco se ha establecido qué relación existía entre ambos.
Mientras se desarrollan las investigaciones, familiares y allegados de Samuel comenzaron a velarlo en su vivienda, donde lamentan su muerte.
“Pobre Samuel, no se metía con nadie”, escribió una persona en redes sociales. Un familiar del joven también expresó su dolor con el mensaje: “24/08/2026, esta fecha marcó nuestras vidas”.