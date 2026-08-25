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Rodrigo de Olivera silenció al Municipal y desató la locura del Motagua

La anotación fue un alivio para Motagua y terminó siendo golpe duro para el Municipal de Guatemala.

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 21:23 -
  • German Alvarado
Rodrigo de Olivera silenció al Municipal y desató la locura del Motagua

Rodrigo de Olivera celebrando el gol en el Muncipal vs Motagua.

 Foto Alex Meoño - Emisoras Unidas Deportes
Ciudad de Guatemala, Guatemala.

El vigente campeón de Honduras, Motagua, golpeó en el momento justo al Municipal de Guatemala durante el primer tiempo del decisivo duelo por la Copa Centroamericana 2026.

El conjunto hondureño estaba sufriendo en el estadio El Trébol, que presentó un gran ambiente, ya que el campeón guatemalteco había tenido las mejores ocasiones para abrir el marcador y poner en aprietos al ciclón azul.

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Sin embargo, cuando peor la pasaba Motagua, apareció su goleador Rodrigo de Olivera para darle tranquilidad al equipo y romper el cero en el marcador.

A los 35 minutos, en la primera llegada de peligro del cuadro dirigido por Javier López, Alejandro Reyes envió un centro desde el costado y Jesús Batiz conectó el balón con un elegante cabezazo para asistir a De Olivera. El delantero anticipó la salida del portero local y mandó la pelota al fondo de las redes.

El gol desató la locura entre los jugadores y el cuerpo técnico del Motagua, mientras que en las gradas del estadio El Trébol se hizo el silencio entre los aficionados del Municipal, que hasta ese momento habían visto cómo su equipo había sido superior, pero sin poder reflejarlo en el marcador.

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German Alvarado
German Alvarado
Periodista

Desde 2014 en medios de comunicación, creando y desarrollando contenido deportivo para las plataformas digitales de Diario LA PRENSA, Diez y El Heraldo. Especializado en cobertura de noticias y actualidad del fútbol nacional e internacional.

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