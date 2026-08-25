“El Texas” enfrentará a cuatro testigos y un reconocimiento en rueda por crimen de Marvin Fernández

San Pedro Sula, Honduras. El Ministerio Público (MP) tiene como estrategia la presentación de cuatro testigos protegidos y un reconocimiento en rueda durante la audiencia inicial para que Carlos Eduardo Saldívar Cervantes, alias El Texas, permanezca en prisión por el asesinato del estudiante de Derecho Marvin Omar Fernández. Con esas pruebas, el MP pretende demostrar ante el juez que conoce la causa, los indicios de la supuesta participación directa del imputado en el crimen y que se le dicte auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva. Otra pieza clave para el MP en el proceso contra El Texas es la línea de seguimiento de videos que permitió identificar al imputado como el supuesto homicida de Fernández, quien fue asesinado el martes 11 de agosto de 2026.

El asesinato del pasante de Derecho sucedió en el bufete de su esposa, quien es abogada, ubicado en un edificio de la 6 avenida, entre la 4 y 5 calles del barrio El Centro de San Pedro Sula.

Según las investigaciones policiales, después de salir del bufete, Saldívar Cervantes tomó la 5 avenida y, al llegar a la 5 calle suroeste, continuó hasta la 5 avenida, donde abordó un taxi que lo llevó a la Gran Central Metropolitana de Buses. Allí abordó un bus con destino a Olanchito. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con la Policía, durante su huida, Saldívar Cervantes fue captado por cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 y por cámaras privadas, imágenes que permitieron avanzar en su identificación. El Texas fue capturado el jueves 13 de agosto de 2026 en la ciudad de Olanchito, Yoro, en la habitación de un hotel, junto a Jesús Daniel Tróchez, alias El Diablo, quien fue enviado a prisión por el homicidio de Roberto Gerardo Chavarría, a quien, según la acusación, mató en un asalto en un supermercado de Olanchito.