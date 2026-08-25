Medford llega con Saprissa y lanza contundente mensaje sobre Olimpia

Hernán Medford, viejo conocido en el fútbol de Honduras y actual técnico del Saprissa, habló con previo al duelo de este jueves ante Olimpia y dejó claro el respeto que siente por el conjunto hondureño, al que considera una institución histórica y de mucha jerarquía.
El estratega costarricense también fue contundente al referirse al enfrentamiento entre ambos clubes y aseguró que, para él, Olimpia-Saprissa es un clásico de Centroamérica, un duelo que espera esté a la altura de la historia de las dos instituciones.
ENTREVISTA CON HERNÁN MEDFORD
Bien, profe, ¿qué tal está? Bienvenido a Honduras, ¿qué tal está?
Muy bien, todo bien. Es bonito volver a un país que recibió bastante bien. Aquí estamos ahora tratando de buscar un primer lugar, ¿verdad? Contra un Olimpia, ¿verdad? Creo que es un partido interesante, un clásico centroamericano.
Dos equipos clasificados que están buscando pelear el liderato. Por cierto, ya no se da un clásico de esta índole aquí en nuestro país.
Por eso creo que es un partido bonito, bonito, ¿verdad? Creo que dos equipos que han ganado mucho, dos equipos que juegan bien. Y dos equipos con la ilusión de buscar ese primer lugar.
Ahora, Hernán, volver a Honduras a jugar un superclásico centroamericano, ¿qué le representa a usted?
No, siempre volver a este país me representa cosas muy buenas. Cuando te abren las puertas a un país, uno tiene que ser muy agradecido, ¿verdad? Y yo soy muy agradecido con este país. Pero ahora vengo del otro lado y venimos obviamente a jugar un partido que, como dije anteriormente, es un clásico. Es un partido que tiene que ser un partido bueno.
Más allá de la igualdad, ya están clasificados. Lógicamente, aquí está como el orgullo de cada país y de lo que representa cada institución
Sí, cada quien quiere buscar el primer lugar. Seguro que va a ser un partido con todo, ¿verdad? Aparte de los dos.
Por cierto, hoy, Hernán, se muestra el ranking de clubes de Centroamérica. Ahí está Olimpia y Saprissa ahí en la cima. ¿Lo hace más atractivo esto?
Es un partido muy atractivo por lo que son las dos instituciones. Dos instituciones muy históricas. Entonces, como dije, nosotros venimos positivos. Sabemos que siempre será difícil con Olimpia. Es un equipo con mucho respeto. Pero también Saprissa lo es.
Y este Olimpia, ¿cuánto lo ha analizado? ¿Cómo lo ha podido ver?
No, ya lo hemos analizado. Obviamente no te lo voy a decir, pero ya lo hemos analizado.
¿Ha cambiado en los últimos años?
No, Olimpia es Olimpia. Olimpia es Olimpia. Y eso es un respeto que hay que tenerle.
Es el único clásico de Centroamérica que lo considera Olimpia y Saprissa.
Yo no quiero andar en ese tema, ¿verdad? Es un clásico. Algunos podrán pensar que es otro, ¿verdad? Pero yo lo considero un clásico.
Y cuando se juega un partido de esto, Hernán, de manera que ya han clasificado los dos, ¿se garantiza lo que es un espectáculo?
Eso sí, eso sí. Esperamos que sea así. Esperamos que sea un buen partido.
Profe, usted ha sido histórico futbolista, ahora histórico técnico. ¿Cómo lo vive usted, profe, este tipo de partidos?
No, yo siempre los vivo. Todos los partidos los vivo bien. Yo creo que todos los partidos para mí son iguales, en el sentido que siempre se han complicado, siempre son difíciles, siempre tengo que hacer un trabajo para poder ganarlos. Pero todos los vivo igual.
¿Algún recuerdo en el Nacional?
No, siempre recuerdo buenas, acá siempre. Cuando estuve aquí y cuando tuve que venir como jugador también, también fue un buen recuerdo siempre de Honduras.
¿Hoy fue la baja de Chirinos, por ejemplo?
Sí, sí, pero no hablo individualmente. Olimpia es un equipo y es sólido.
Hoy con un lindo césped, ¿verdad?
Esperamos que sí.