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Municipal vs Motagua, EN VIVO, Copa Centroamericana: Hora y transmisión

El Ciclón va por la clasificación a los cuartos de final del torneo de clubes más importante de Centroamérica.

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 15:20 -
  • German Alvarado
Municipal vs Motagua, EN VIVO, Copa Centroamericana: Hora y transmisión

Municipal y Motagua tendrán un duelo de poder a poder en el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.
Ciudad de Guatemala, Guatemala.

El Fútbol Club Motagua, vigente campeón de Honduras, define este martes su futuro en la Copa Centroamericana 2026, en el cierre de la fase de grupos.

Los azules se juegan su destino en territorio guatemalteco, donde enfrentarán al Municipal, actual campeón de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo clave por la clasificación a los cuartos de final del torneo de Concacaf.

El Ciclón necesita únicamente un empate para asegurar matemáticamente su boleto a la siguiente ronda. Una victoria, además de garantizarle la clasificación, le permitiría terminar como líder del Grupo D.

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El cuadro hondureño es líder de su grupo con siete unidades, pero complicó sus opciones al empatar en casa ante el Sport Cartaginés. Por esa razón, la palabra derrota no existe en su “diccionario”, ya que una caída ante Municipal lo obligaría a esperar el resultado del otro compromiso entre Cartaginés, que suma cinco puntos, y FAS, que tiene cuatro.

La misión para el campeón nacional es clara: un empate le basta para avanzar a los cuartos de final, mientras que una victoria le aseguraría el primer lugar del Grupo D.

La única mala noticia en Motagua es la baja del panameño Javier Serrano, quien se perderá el resto de la temporada tras la grave lesión que sufrió el pasado viernes en el triunfo 3-0 ante los Lobos de la UPNFM.

Enfrente tendrá a un Municipal dirigido por el técnico guatemalteco-nicaragüense Mario Acevedo, que buscará aprovechar su condición de local en el estadio El Trébol de Ciudad de Guatemala. Los escarlatas necesitan ganar, ya que es el único resultado que les sirve para conseguir el boleto a la siguiente fase.

“Nos estamos jugando una final”, subrayó Acevedo, entrenador del club guatemalteco, que no conquista un título centroamericano desde hace 22 años.

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Para buscar la victoria, Municipal dependerá en gran medida de sus principales armas ofensivas, entre ellas los centrocampistas internacionales guatemaltecos Pedro Altán y Rudy Muñoz, además del delantero ecuatoriano Alejandro Cabeza.

Horario y dónde verlo

El duelo Municipal vs Motagua de este martes 25 de agosto comenzará a las 8:30PM, hora de Honduras. Se podrá ver solamente por la señal de Disney Plus y no a señal abierta.

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German Alvarado
German Alvarado
Periodista

Desde 2014 en medios de comunicación, creando y desarrollando contenido deportivo para las plataformas digitales de Diario LA PRENSA, Diez y El Heraldo. Especializado en cobertura de noticias y actualidad del fútbol nacional e internacional.

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