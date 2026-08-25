Hallan enterrados los cuerpos de dos primas desaparecidas hace cuatro meses

Brasil. El hallazgo de restos humanos puso fin a cuatro meses de incertidumbre en el caso de Letycia Garcia Mendes y Sttela Dalva Melegari Almeida, dos jóvenes de 18 años que desaparecieron en abril en el estado de Paraná, Brasil. La Policía Civil localizó los cuerpos en una zona rural de Paraíso do Norte. Las jóvenes, que eran primas, fueron vistas por última vez durante la madrugada del 21 de abril de 2026 en una casa nocturna de Paranavaí. Cámaras de seguridad registraron a ambas en compañía de Clayton Antonio da Silva Cruz, de 39 años, quien presuntamente utilizaba el nombre falso de “Davi”.

De acuerdo con la investigación, Letycia y Sttela habían salido de Cianorte acompañadas por el hombre antes de llegar a Paranavaí. Después de su desaparición, Clayton habría regresado solo a Cianorte y posteriormente huyó, por lo que las autoridades comenzaron a buscarlo. Con el avance de las investigaciones, el caso dejó de ser tratado únicamente como una desaparición y pasó a ser investigado como un posible doble homicidio. Clayton fue señalado por la Policía Civil como el principal sospechoso. El pasado viernes 21 de agosto, las autoridades capturaron en Umuarama a un hombre identificado como Michel dos Reis Costa, conocido como “Magrão”, quien es señalado como sospechoso de haber participado en la ocultación de los cuerpos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse