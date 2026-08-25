Hallan enterrados los cuerpos de dos primas desaparecidas hace cuatro meses

Brasil. El hallazgo de restos humanos puso fin a cuatro meses de incertidumbre en el caso de Letycia Garcia Mendes y Sttela Dalva Melegari Almeida, dos jóvenes de 18 años que desaparecieron en abril en el estado de Paraná, Brasil. La Policía Civil localizó los cuerpos en una zona rural de Paraíso do Norte.
Las jóvenes, que eran primas, fueron vistas por última vez durante la madrugada del 21 de abril de 2026 en una casa nocturna de Paranavaí. Cámaras de seguridad registraron a ambas en compañía de Clayton Antonio da Silva Cruz, de 39 años, quien presuntamente utilizaba el nombre falso de “Davi”.
De acuerdo con la investigación, Letycia y Sttela habían salido de Cianorte acompañadas por el hombre antes de llegar a Paranavaí. Después de su desaparición, Clayton habría regresado solo a Cianorte y posteriormente huyó, por lo que las autoridades comenzaron a buscarlo.
Con el avance de las investigaciones, el caso dejó de ser tratado únicamente como una desaparición y pasó a ser investigado como un posible doble homicidio. Clayton fue señalado por la Policía Civil como el principal sospechoso.
El pasado viernes 21 de agosto, las autoridades capturaron en Umuarama a un hombre identificado como Michel dos Reis Costa, conocido como “Magrão”, quien es señalado como sospechoso de haber participado en la ocultación de los cuerpos.
Según la información difundida por medios brasileños, durante los interrogatorios “Magrão” habría indicado a los investigadores el lugar donde estaban enterradas las víctimas. Posteriormente, equipos de la Policía Civil y de la Policía Rodoviaria Federal se desplazaron hasta una zona rural de Paraíso do Norte.
Los agentes localizaron una cova rasa en un área de vegetación cercana a una carretera y encontraron restos humanos que serían de las dos jóvenes. Sin embargo, al momento del hallazgo todavía era necesaria la identificación oficial mediante los procedimientos de la Policía Científica.
Ese mismo día, Clayton Antonio da Silva Cruz fue localizado en Mandaguari. Según las autoridades, el sospechoso intentó escapar durante la intervención policial, ingresó a una vivienda y tomó a una familia como rehén antes de morir durante un enfrentamiento con los agentes.
Clayton era considerado prófugo desde abril y, además del caso de las jóvenes, tenía antecedentes y una orden de captura relacionada con un delito de robo. La Policía Civil había difundido previamente imágenes de él junto a las dos primas en la casa nocturna donde fueron vistas por última vez.
La localización de los restos representa un avance importante para esclarecer qué ocurrió con Letycia y Sttela, aunque las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias y la motivación del crimen. La identificación de los restos también debe ser confirmada mediante los análisis forenses correspondientes.