Alexander “Chande” Ardón vuelve a Copán tras ser absuelto por lavado de activos

El Paraíso, Copán. Entre globos blancos, abrazos y muestras de apoyo, pobladores recibieron este martes al exalcalde Alexander “Chande” Ardón en El Paraíso, Copán, tras su regreso al municipio luego de ser absuelto por la justicia hondureña en un proceso por lavado de activos.

Centenares de personas se congregaron para darle la bienvenida al exedil, quien llegó a bordo de un helicóptero. Al descender de la aeronave, Ardón se persignó antes de acercarse al grupo que esperaba su llegada.

Entre los asistentes se encontraban familiares y simpatizantes, quienes lo recibieron con abrazos y muestras de afecto. Posteriormente, el grupo se trasladó hacia una iglesia, donde estaba prevista una misa de acción de gracias por su regreso.