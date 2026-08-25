Alexander “Chande” Ardón vuelve a Copán tras ser absuelto por lavado de activos

El Paraíso, Copán. Entre globos blancos, abrazos y muestras de apoyo, pobladores recibieron este martes al exalcalde Alexander “Chande” Ardón en El Paraíso, Copán, tras su regreso al municipio luego de ser absuelto por la justicia hondureña en un proceso por lavado de activos.
Centenares de personas se congregaron para darle la bienvenida al exedil, quien llegó a bordo de un helicóptero. Al descender de la aeronave, Ardón se persignó antes de acercarse al grupo que esperaba su llegada.
Entre los asistentes se encontraban familiares y simpatizantes, quienes lo recibieron con abrazos y muestras de afecto. Posteriormente, el grupo se trasladó hacia una iglesia, donde estaba prevista una misa de acción de gracias por su regreso.
El retorno de Ardón ocurre después de que un tribunal hondureño lo absolviera en el proceso por lavado de activos. La decisión judicial estuvo relacionada con las debilidades señaladas en la acusación presentada en su contra.
Antes de regresar a Honduras, Ardón enfrentó un proceso judicial en Estados Unidos, donde reconoció su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y colaboró con las autoridades estadounidenses como testigo.
Como parte de ese proceso, recibió una condena de "tiempo servido", situación que posteriormente permitió su deportación a Honduras. Durante sus declaraciones ante la justicia estadounidense también habló sobre presuntos aportes económicos a campañas políticas y otros hechos relacionados con estructuras criminales.
Tras su retorno al país, el exalcalde fue sometido al proceso por lavado de activos en Honduras. Luego de la resolución absolutoria, regresó a El Paraíso, donde este martes fue recibido por una multitud que celebró su llegada.
La concentración generó distintas reacciones debido al pasado judicial de Ardón y a sus declaraciones en Estados Unidos. Sin embargo, los pobladores que acudieron a recibirlo expresaron públicamente su respaldo durante su retorno al municipio.