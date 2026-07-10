L410 millones ofrecen en recompensas por los 11 más buscados en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Diez hondureños y un ciudadano estadounidense figuran entre las personas más buscadas por la Policía Nacional. En conjunto, las recompensas ofrecidas por información que conduzca a su captura suman los 410,300,000 lempiras. La actualización más reciente de la Secretaría de Seguridad incorporó al ciudadano estadounidense Antony Frank Grayson, por quien se ofrece 300,000 lempiras a quien proporcione información fidedigna que lleve a su captura.

Grayson tiene una orden de captura vigente, emitida el 18 de julio de 2024, por suponerle responsable de los delitos de trata de personas en la modalidad de venta de personas y asociación para delinquir. Según las autoridades, está vinculado con la desaparición de Angie Samanta Peña, vista por última vez el 1 de enero de 2022 durante un paseo acuático en las playas de Roatán, Islas de la Bahía. En el caso de los hondureños, las recompensas no solo son ofrecidas por la Secretaría de Seguridad, sino también por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha destinado 15 millones de dólares (401,400,000 lempiras) por información que conduzca a la captura de dos presuntos jerarcas de la Mara Salvatrucha (MS-13). Se trata de Yulan Adonay Archaga Carías, alias el Porky, y Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias el Cuervo. Por Archaga Carías, las autoridades estadounidenses, a través del Buró Federal de Investigaciones (FBI), ofrecen 10 millones de dólares (267.6 millones de lempiras), mientras que por Morales Zelaya la recompensa es de 5 millones de dólares (133.8 millones de lempiras).

Estados Unidos considera a ambos como máximos jefes de la MS-13 en Honduras, a quienes atribuye la coordinación de actividades de narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos, secuestros y otros delitos violentos. Además, los señala como responsables de la importación de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense. El Porky fue acusado en 2021 en la corte federal para el distrito Sur en Manhattan por delitos de extorsión, tráfico de drogas y armas de fuego. Asimismo, en 2024 por la corte federal de Nueva York junto a otros miembros de la MS-13 por delitos relacionados con narcotráfico y extorsión. Archaga Carías fue arrestado en 2015 por la Policía Nacional por ser acusado de cinco asesinatos y por su presunta participación en el homicidio de dos fiscales. En 2018, fue condenado a 20 años de prisión por lavado de activos y asociación ilícita. El 13 de febrero de 2020 fue liberado por al menos 20 hombres en un ataque armado cuando llegó al juzgado de El Progreso, Yoro; cuatro policías militares perdieron la vida ese día y uno resultó herido.

Recompensas por parte de Honduras

Además de los 300,000 lempiras que la Secretaría de Seguridad ofrece por el estadounidense Antony Frank Grayson, cuenta con una partida de 8,600,000 lempiras por quien dé información por ocho hondureños. Uno de estos es Rolando Josué Sánchez Salinas, quien es acusado de asesinar al empresario Franklin Villeda Caballero junto a varios policías. Por él, la Secretaría de Seguridad ofrece 5,000,000 de lempiras. Según las investigaciones, Sánchez Salinas se hizo pasar como abogado y miembro de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) para ofrecer una propiedad al empresario.

Las diligencias establecen que el 19 de febrero de 2025, Villeda llegó a un hotel sampedrano desde Tocoa, Colón, para finiquitar la compra de la propiedad por la que pagaría siete millones de lempiras. Sería en el hotel que hubo desacuerdos, los cuales motivaron, según la Policía, a que Sánchez Salinas y sus acompañantes le dispararan al empresario, cuyo cuerpo sacaron en maletas del hotel. El cadáver fue encontrado quemado un día después del crimen en la aldea Las Vegas de Pimienta, Cortés. Otro es Cristhian José Castillo Mercado, exalcalde de El Triunfo, Choluteca, quien se encuentra prófugo de la justicia desde 2024 y por quien ofrecen 1,000,000 de lempiras.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Castillo Mercado sería el jefe del grupo criminal denominado Los Castillo y, junto a otros miembros de su núcleo familiar, "se han dedicado al tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de ganado, tráfico de migrantes y lavado de activos". Alexander Manuel Díaz Rodríguez, un exmilitar, es otro de los 11 más buscados. Por él hay una recompensa de 500,000 lempiras por suponerlo responsable de femicidio agravado en contra de su pareja Némesis Yorleny Aguilar Reyes, a quien le habría quitado la vida el 30 de mayo de 2023, en el bulevar del norte cuando se dirigía a su centro de trabajo en San Pedro Sula. Carlos Arturo Ochoa Medina también se encuentra en la lista de criminales de alta peligrosidad y por quien ofrecen 500,000 lempiras de recompensa a quien ayude a ubicarlo. Sobre este no se encontró información de sus historiales delictivos. Por Fabricio Jared Matute Cabrera, la Secretaría de Seguridad ofrece 500,000 lempiras. Sobre él pende una orden de captura por el delito de tentativa de femicidio agravada en perjuicio de su exnovia Hazel Michel Cortés Ruiz y tentativa de homicidio contra el joven Ariel Alejandro Girón.

Según las investigaciones, el domingo 23 de julio de 2023, en la colonia 10 de septiembre de Chamelecón, Hazel Michel se conducía en una motocicleta junto a su amigo Ariel Alejandro Girón cuando Matute Cabrera los embistió con su vehículo. Al caer al suelo, este les pasó el carro por encima; sin embargo, lograron sobrevivir. Otro que aparece en la lista de los más buscados es Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo, por quien ofrecen 500,000 lempiras de recompensa. Este es acusado de ser el segundo al mando de la estructura criminal El Cartel del Diablo, a la cual las autoridades le atribuyen varios asesinatos en el departamento de Yoro.

Entre estos, el de Óscar Núñez, un pastor y cafetalero encontrado sin vida el 23 de abril pasado tras ser secuestrado el 20 de abril y por él pedían 5,000,000 para liberarlo. Los otros dos hondureños son Marlon Josué Lagos Suárez y Luis Gustavo Rivera ​​​​​​Alvarado, por quienes ofrecen 300,000 de recompensa por cada uno. En el caso de Lagos Suárez, es buscado por suponerle responsable de los delitos de violación agravada continuada, elaboración y distribución de pornografía infantil agravada y otras agresiones sexuales agravadas continuadas contra menores de edad. A Rivera ​​​​​​Alvarado se le acusa de matar a su pareja sentimental Yuli Johana Solórzano Flores, una agente de policía, asesinada el 28 de julio de 2025 en la colonia Villa Los Laureles de la capital.