Vozinha ya es número uno tras su Mundial y supera a grandes porteros: ¿Compañero de Messi?

Vozinha saltó a la fama internacional luego de su destaca actuación en el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde. El arquero es un fenómeno del internet, el número uno, y a pesar de sus 40 años, es deseo de algunos clubes en el mundo. ¡Podría compartir vestuario con Messi!
Josimar José Evora Dias, mejor conocido como Vozinha, hizo historia en su primera Copa del Mundo y ahora su nombre es conocido en todo el planeta fútbol.
Sus atajadas fueron importantes para su selección, que por primera vez disputó un Mundial y también, por primera ocasión, avanzaron a una instancia de eliminatoria en la máxima competencia de selecciones.
Ante España, Uruguay y Arabia Saudita, el guardameta caboverdiano se alzó como una de las figuras de su selección en el Mundial United 2026.
Estos tres juegos de la fase de grupos le dieron la fuerza mental necesaria al equipo para hacerle frente a Argentina en los dieciseisavos de final con Vozinha como figura.
Además, Cabo Verde vendió cara la derrota y fue en tiempos extras, con un 3-2 que finalmente los argentinos avanzaron a la siguiente ronda. Y Vozinha pudo cumplir su sueño.
Vozinha llegó al Mundial 2026 con muy pocos seguidores en redes sociales y ahora es todo un fenómeno, conocido por millones.
Vozinha tenía menos de 50 mil seguidores en Instagram y tras su actuación ante España, en el debut mundialista, incrementó de forma considerable el número.
Ni se diga después del partido ante Argentina, pues ahora el veterano arquero tiene más de 28 millones de seguidores en Instagram.
Así fue el cambio en el Instagram de Vozinha. Pasó de 50 mil seguidores a más de 28.4 millones de seguidores en Instagram.
Entre los porteros del Mundial 2026, Vozinha se convirtió en el que más seguidores tiene en Instagram y sobre pasa a estrellas de élite que juegan en los mejores equipos de Europa.
Vozinha es ahora el portero número uno con más seguidores en el mundo, superó al belga Thibaut Courtois, que tiene 18 millones de followers, al alemán Manuel Neuer con 15 millones, el tico Keylor Navas con 19 millones e Iker Casillas con 20.4 millones.
Otros porteros como Emiliano Martínez de Argentina, quien acumula 15 millones de seguidores, o Alisson Becker de Brasil tiene 9.1 millones de seguidores. Todos ellos, a excepción de Vozinha, juegan en los mejores equipos de Europa.
Vozinha presumen a sus millones de seguidores cómo disfruta sus vacaciones con un paseo en moto de agua por las playas de Mindelo, en la isla de São Vicente, su ciudad natal.
Vozinha llegó al Mundial con contrato con el GD Chaves de Portugal, pero el mismo expiró en este verano, por lo que se encuentra sin equipo y a la espera de conocer su siguiente destino, mismo que podría ser en la MLS.
De acuerdo con diversos reportes, el Inter Miami de Messi estaría interesado en fichar al caboverdiano, aunque no hay una oferta formal por sus servicios y aún queda mucho mercado.
La llegada de Vozinha al Inter Miami marcaría el reencuentro con Lionel Messi, a quien enfrentó en la ronda de dieciseisavos de final y a quien le ahogó, al menos, tres gritos de gol.
También, indican que Brasil podría ser el siguiente destino de Vozinha, pero hasta el momento no hay nada claro.
Vozinha agradeció a todos el apoyo que le han mostrado y dejó este mensaje en su cuenta de Instagram.